Đúng 2 ngày giữa tuần (18/8 - 19/8), 'Ngọc Hoàng ban thêm sức mạnh', 3 con giáp vạn sự tốt lành, mọi sự hanh thông, lộc nhiều hơn núi, mệnh sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 21:06

Những con giáp này không phải lo sợ vận xui bao vây, Thần Phật phù hộ 3 con giáp đắc tài đắc lộc không gì sánh bằng

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày giữa tuần (18/8 - 19/8) là lúc người tuổi Ngọ có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc. Nhờ có Thần tài giúp đỡ nên con giáp này rất may mắn, làm gì hầu như cũng thành công. Đặc biệt là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một tuần mới sung túc hơn bao giờ hết.

Bước vào giai đoạn này, tuổi Ngọ sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm. Chính vì vậy, tuổi Ngọ đừng để vụt mất cơ hội ngàn năm có một, kịp thời nắm bắt thời cơ, con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu hơn gấp nhiều lần.

Bên cạnh đó, con giáp tuổi Ngọ còn có thêm cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Thái độ cầu thị của họ giành được sự đánh giá cao từ lãnh đạo. Con giáp tuổi này cần chăm chỉ, chỉn chu hơn nữa trong công việc. Đây cũng là bí quyết để họ có cơ hội thăng tiến, từ đó kiếm thêm thu nhập.

Đúng 2 ngày giữa tuần (18/8 - 19/8), 'Ngọc Hoàng ban thêm sức mạnh', 3 con giáp vạn sự tốt lành, mọi sự hanh thông, lộc nhiều hơn núi, mệnh sáng như trăng Rằm - Ảnh 1
Con giáp tuổi Ngọ may mắn không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu làm việc rất cẩn thận, rõ ràng. Khi đã có mục tiêu, họ sẽ quyết làm tới cùng, không bao giờ bỏ ngang.

Khi hợp tác làm ăn, con giáp này là người sòng phẳng. Có lợi về tay tuyệt đối không bao giờ hưởng 1 mình mà công bằng, chia đều tất cả theo công sức bỏ ra. Cũng chính vì điều này mà tuổi Sửu được anh em bè bạn tâm phục khẩu phục, sẵn sàng đi theo. Xem thêm Tuổi Sửu nên hợp tác làm ăn với tuổi nào, để biết mà lựa chọn đúng đối tác.

Trong công việc, bản mệnh biết cách lợi dụng sức mạnh đoàn kết, thế nên thất bại hầu như không có trong từ điển của con giáp này. Đúng 2 ngày giữa tuần (18/8 - 19/8), con giáp này càng được tăng thêm sức mạnh, quý nhân phù trợ tuổi Sửu làm gì cũng tốt lên, đạt được vô số thành công ngoài sức tưởng tượng.

Đúng 2 ngày giữa tuần (18/8 - 19/8), 'Ngọc Hoàng ban thêm sức mạnh', 3 con giáp vạn sự tốt lành, mọi sự hanh thông, lộc nhiều hơn núi, mệnh sáng như trăng Rằm - Ảnh 2
Con giáp Sửu đích thị là Thần Tài ẩn mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn thông minh nhanh nhẹn so với các con giáp khác. Dù có khó khăn thì với người tuổi Tý chỉ là nhất thời, về hậu vận họ nắm trong tay khối tài sản ai cũng phải ghen tị.

Đúng 2 ngày giữa tuần (18/8 - 19/8), tuổi Tý được dự báo sẽ rất may mắn, mọi mặt phát triển ổn định. Từ công việc cho đến cuộc sống đều thuận lợi. Do được ơn trên ban phước, Ngọc Hoàng điểm tên, bạn sẽ có nhiều kinh doanh khiến tài lộc tăng vọt. Cộng thêm nỗ lực của bản thân, Tý sẽ đạt được thành tích cao ngất ngưởng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 7 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 13 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc