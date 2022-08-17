Đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8), chính tài lên cao, 3 con giáp này ‘tắm mát bởi cơn mưa tiền’, dễ dàng gặp may mắn, sức khỏe, bình an, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 18:21

Đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8), 3 con giáp vận trình suôn sẻ, với danh và tài, sức khỏe như ý.

 

 

Tuổi Dậu

Đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8) là cột mốc cho những biến chuyển tích cực của người tuổi Dậu. Không ngoa khi nói túi tiền của bạn sẽ tăng dần lên như được ‘tắm mát bởi cơn mưa tiền'. Người tuổi Dậu làm việc gì cũng thuận lợi, thành công, cho dù gặp phải khó khăn gì cũng dễ dàng vượt qua. Cát tinh soi chiếu nên tài vận của con giáp này vô cùng hanh thông. Cơ hội phát triển ùn ùn kéo đến. Nếu có ý định mở rộng việc kinh doanh thì bạn còn có thể triển khai vì ắt sẽ thu được thành công.

Đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8), chính tài lên cao, 3 con giáp này ‘tắm mát bởi cơn mưa tiền’, dễ dàng gặp may mắn, sức khỏe, bình an, hạnh phúc - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8) là cột mốc cho những biến chuyển tích cực của người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ nhân hậu, thật thà lại cực kỳ tốt tính. Họ sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ những người gặp cảnh khốn khó, cơ cực quanh mình mà không so đo tính toán, cũng không suy tính thiệt hơn. Nhờ vậy, Ngọ tích được rất nhiều công đức, càng về hậu vận càng giàu sang phú quý, của nả chất đống.

Đặc biệt, nhờ tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên nên Ngọ sẽ thành công vang dội, thăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, công việc làm ăn sẽ dễ “trúng quả” trong đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8). Vận số của con giáp này chuyển biến tích cực, lộc ập vào nhà, vàng rải khắp sân, muốn nghèo cũng không được.

Đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8), chính tài lên cao, 3 con giáp này ‘tắm mát bởi cơn mưa tiền’, dễ dàng gặp may mắn, sức khỏe, bình an, hạnh phúc - Ảnh 2
Công việc làm ăn sẽ dễ “trúng quả” trong đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày tới (18/8 - 19/8), tài vận của người tuổi Tuất được khai thông, mọi việc của người con giáp này ngày càng trở nên tốt đẹp, có cơ hội trở thành người giàu có. Người tuổi Tuất được phúc tinh soi chiếu nên nhận được vô số tin vui. Cát tinh Thiên Tài và Thiên Hỉ nhập mệnh nên con giáp này sẽ có vô số cơ hội phát tài và nhận được những khoản thu bất ngờ ngoài dự kiến từ việc trúng xổ số hoặc trúng thưởng quà tặng lớn. Công việc của Tuất cũng sẽ còn thuận lợi đủ đường, làm gì cũng thành công. Tu chí làm ăn, con giáp này hưng thịnh bội phần.

 

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

7h30 sáng ngày mai (18/8/2022), Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn

7h30 sáng ngày mai (18/8/2022), Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn

Theo tử vi 7h30 sáng ngày mai (thứ Năm, 18/8/2022), 3 con giáp được Tài Tinh chiếu rọi, tiền bạc như nước mùa mưa, giàu sang chảy tràn về túi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 7 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 13 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc