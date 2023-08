Chưa đầy 3 tiếng nữa, không chỉ xóa tan được những mệt mỏi thời gian qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, có sức bật lớn hơn trước. Nhờ những nỗ lực của bản thân và vận may đem đến cơ hội hiếm có, họ thu được về những kết quả rất tích cực.

Con giáp Dần đặc biệt may mắn trong giai đoạn này, nhất là người sinh năm 1974 Giáp Dần và 1998 Mậu Dần. Cát tinh liên tục chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộc của họ.

Công việc kinh doanh của họ vô cùng thuận lợi, có được nhiều đơn hàng làm ăn với các đối tác lớn, thu về những khoản lãi khủng. Nếu làm việc ở công sở, họ được cất nhắc, giao những trọng trách quan trọng bậc nhất của cơ quan.

Con giáp này không chỉ may mắn mà còn phát tài, tiền tỷ trong tay không thiếu. Màu may mắn của tháng này dành cho người tuổi Dần là màu đỏ, trang sức may mắn là vòng tay hồng ngọc. Tăng cường sử dụng những vật phẩm hợp tuổi, hợp mệnh sẽ càng làm gia tăng phú quý cho tuổi Dần.