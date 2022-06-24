Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6): Thần Tài hiển linh, Bồ Tát độ trì, 3 con giáp tài vận hanh thông, không lo túng thiếu, tài khoản 'nổ' ting ting liên tục số dư không dưới 100 tỷ

Tuổi Mão sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Mão chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày cuối tuần này (25/6 - 26/6), vận may của người tuổi Mão bắt đầu ập đến, nửa cuối năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Mặt khác, người tuổi Mão cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh khỏe mạnh, dẻo dài. Họ có ưu điểm sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định.

Con giáp tuổi này sống không an phận, có nhiều ước mơ. Họ không ngại khó, ngại khổ. Chỉ cần được trao cơ hội, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Trong công việc, con giáp này chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

Theo tử vi cho biết, đúng 2 ngày cuối tuần này (25/6 - 26/6) sự nghiệp của người tuổi Dần vô cùng thuận lợi, không những được cấp trên coi trọng, đánh giá cao mà còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này sẽ có được cơ hội thăng chức tăng lương.

Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà người tuổi Dần sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, từ đây đến cuối năm là quãng thời gian cực may mắn của con giáp Dần.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Theo giới tiên tri cho biết, đúng 2 ngày cuối tuần này (25/6 - 26/6), tài lộc của người tuổi Sửu vượng hơn thấy rõ. Con giáp tuổi này nỗ lực không ngừng nên ghi điểm trong mắt cấp trên. Họ được trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội, dự án để thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng gặp được nhiều khách hàng, chốt được những đơn hàng có giá trị. Trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Sửu làm ăn gặp thời gặp thế nên thu nhập tăng lên nhanh chóng. Họ sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe và tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm