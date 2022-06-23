Đúng 6h sáng mai (24/6): 'Khổ đến mấy rồi cũng qua', 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, quý nhân theo gót, đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc sum suê chất đầy nhà

Tuổi Sửu là 1 trong 3 con giáp có cơ hội phát tài nửa cuối năm 2022. Cụ thể, đúng 6 giờ sáng ngày 24/6, tình hình tài chính của tuổi Sửu sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực, chuyện làm ăn kinh doanh khởi sắc. Đối với người làm công ăn lương, những khó khăn trong công việc sẽ được tháo gỡ; mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp thêm phần hài hòa. Đây là thời điểm con giáp này được lãnh đạo tin tưởng, đánh giá cao nên có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài vận dồi dào, tiền của ngày một vượng phát. Đời sống tinh thần của con giáp này cũng diễn ra tốt đẹp. Nhìn chung cuộc sống của tuổi Sửu trong thời gian tới sẽ bình an.

Những người muốn chinh phục lĩnh vực mới cũng có thể thử sức. Con giáp này chỉ cần kiên chì ắt sẽ thu được kết quả mà mình mong muốn.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão là người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý nên được hầu hết mọi người xung quanh yêu mến, sẵn lòng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Dù đối mặt với thử thách, con giáp này cũng vẫn tự tin vào chính mình, nỗ lực để vượt qua và ngày một thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Tuổi Mão cũng là một con giáp mang số phú quý, có thể tự tạo ra của khối tài sản lớn bằng chính sức lực của mình.

Theo tử vi cho biết, đúng 6 giờ sáng mai (24/6), người tuổi Mão nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Mão không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 6 giờ sáng mai (24/6) tuổi Tỵ chính là con giáp may mắn cùng với Sửu và Mão. Thời gian tới, người tuổi Tỵ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm những ngày cuối tháng 6 này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong nửa cuối năm này thì tiền trong túi của người tuổi Tỵ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tỵ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Những người làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm