Tử vi 7 ngày cuối tháng 6 (24/6 - 30/6): Xui rủi như vậy là đủ lắm rồi, 4 con giáp vén mây mù đón ánh bình minh tài lộc, Thần Tài ban vàng phát bạc, cuộc sống sung túc từ đây

Những người cầm tinh con Ngựa sẽ có 7 ngày trên cả tuyệt vời khi mọi dự án, kế hoạch trong công việc đều diễn ra trôi chảy và vô cùng thuận lợi. Con giáp này vốn nổi tiếng tham vọng và rất cạnh tranh. Ngọ muốn đạt được kết quả tốt nhất trong mọi việc mình làm.

Bên cạnh đó, tử vi cũng cho biết trong 7 ngày cuối tháng 6 này, Ngọ có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc đảm nhận những vai trò quan trọng tại nơi làm việc.

Sự chăm chỉ và ý chí của Ngọ sẽ được đền đáp trong những ngày cuối tháng 6 này. Chỉ cần thêm một chút tự tin và lạc quan nữa thôi, bạn nhất định sẽ thành công, đủ khả năng và nhận được nhiều hỗ trợ để giải quyết, xử lý mọi vấn đề.

Tuổi Thân

7 ngày cuối tháng 6, con giáp tuổi Thân sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài vận tăng vọt. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này ngày một thành công, thăng tiến trong sự nghiệp. Cơ hội kiếm tiền của bạn nhiều lên, thu nhập của bạn tháng này sẽ tăng cao hơn tháng trước.

Đây là thời cơ tốt để tuổi Thân thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho con giáp này những cơ hội giúp họ khẳng định vị thế của bản thân mình, nhờ thế mà sự nghiệp phát triển vượt bậc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhạy bén, nhanh trí và sắc sảo trong công việc. 7 ngày cuối tháng 6 (24/6 - 30/6) là giai đoạn may mắn cực thịnh trong sự nghiệp của tuổi Tỵ. Mọi thứ sẽ diễn biến trôi chảy, êm xuôi và không có trở ngại đáng kể nào xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, tuổi Tỵ hoàn toàn có thể yên tâm và thư giãn. Do công việc nhàn nhã và thuận lợi, Tỵ sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh để giải trí hoặc theo đuổi những sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, tháng này cũng rất thích hợp để bạn học thêm một ngành nghề hay lĩnh vực mới.

Nhìn chung từ cuối tháng 6 trôi về cuối năm, công việc tuổi Tỵ suôn sẻ, tài vận không chỉ dồi dào bình thường mà thăng hoa không ngờ. Cuối năm nay muốn gì cũng có, vì mọi thứ đều viên mãn khiến họ không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có tính cách hài hòa, thích đời sống an nhàn, ổn định và cũng rất tâm huyết với nghề nghiệp mình theo đuổi. Trong 7 ngày cuối cùng của tháng này (24/6 - 30/6), Mão gặp nhiều may mắn trong công việc, nhất là nếu đang trong giai đoạn thực hiện một dự án nào đó và chờ đợi để hái quả ngọt.

Vận trình của những chú Mèo sẽ có nhiều điểm khởi sắc, đây chính là khoảng thời gian lên hương khiến cho họ có thể làm những gì mình mong đợi từ lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đây đến cuối năm 2022, những người tuổi Mão thu hoạch thành quả, nhận được những tin vui đáng mong đợi. Bạn cũng sẽ cơ hội tiếp xúc và học hỏi nhiều điều thú vị từ những nhân vật quyền lực, có tiếng trong lĩnh vực mình làm.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm