Đúng 2 ngày (19/7-20/7) 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 19:18

Dù là đầu tuần nhưng hàng loạt rắc rối ập tới khiến những con giáp xui xẻo này chẳng thể an tâm mà nghỉ ngơi.

Tuổi Thìn

Vào 2 ngày 19,20 tháng 7 này tần suất người tuổi Thìn bị tiểu nhân quấy phá, vướng vào khẩu thiệt thị phi khá nhiều, có những việc chẳng phải do bản thân gây ra nhưng bản mệnh phải chịu điều tiếng oan, ảnh hưởng tới thanh danh và uy tín đã tốn công xây dựng bấy lâu.

 

Đúng 2 ngày (19/7-20/7) 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần - Ảnh 1
Người tuổi Thìn bị tiểu nhân quấy phá, vướng vào khẩu thiệt thị phi khá nhiều, có những việc chẳng phải do bản thân gây ra nhưng bản mệnh phải chịu điều tiếng oan - Ảnh minh họa: Internet

 

Biến động tài chính khá lớn, có dấu hiệu mất mát nên bản mệnh phải quản lý tiền bạc thật kỹ càng kẻo tay trắng lúc nào không hay. Tháng này bạn nên tập trung vào công việc chính, không nên làm thêm nhiều vì lợi bất cập hại. Đồng thời, con giáp xui xẻo này cũng chớ nên tham cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy mối nguy phía sau.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi dễ bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào, những chiêu trò châm ngòi mâu thuẫn của kẻ xấu. Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu xa cần dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng nhau hơn nữa để tránh tình trạng xa mặt cách lòng. 

Tuổi Tý

Từ ngày 19 - 20/7/2022, vận trình của tuổi Tý gặp nhiều khó khăn, công việc có thăng trầm bất định. Con giáp này có những kế hoạch của riêng mình trong công việc nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra đúng như ý muốn. Thậm chí có những lúc trục trặc xảy ra ở phút chót khiến con giáp này vô cùng nản lòng.

 

Đúng 2 ngày (19/7-20/7) 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần - Ảnh 2
Tý cần phải nhắc bản thân tập trung vào công việc bởi thời điểm này có nhiều thử thách đặt ra, đây không phải là lúc bạn để những suy nghĩ vẩn vơ trôi trong tâm trí mình - Ảnh minh họa: Internet

 

Vào ngày mai con giáp này sẽ bị tiểu nhân quấy phá, tuy vẫn bản mệnh giữ được vị trí đang có nhưng cũng khá vất vả. Càng những lúc như vậy, con giáp này càng cần phải nhắc bản thân tập trung vào công việc bởi thời điểm này có nhiều thử thách đặt ra, đây không phải là lúc tuổi Tý để những suy nghĩ vẩn vơ trôi trong tâm trí mình.

 

Chuyện tình cảm không như ý cũng là điều tuổi Tý cũng cần phải quan tâm trong 2 ngày này, bởi đang có người thứ ba muốn xen vào giữa mối quan hệ của hai bạn đấy. Có nhiều lúc bạn thực sự muốn đặt dấu chấm hết cho chuyện tình cảm này vì quá mệt mỏi với những trận cãi vã và ghen tuông. Tuy nhiên, bạn đừng nên suy nghĩ tiêu cực quá, hãy thẳng thắn với nhau để giải quyết mọi vấn đề.

 Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu cũng nằm trong danh sách xui xẻo trong 2 ngày này (19-20/3). Vận trình cho thấy bạn gặp nhiều rối ren. Điềm báo cho thấy bạn có thể sẽ gặp rắc rối thị phi hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình.

Đúng 2 ngày (19/7-20/7) 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có lẽ tuổi Sửu nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Đặc biệt, bạn nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, giao tiếp khéo léo và tinh tế hơn. Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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