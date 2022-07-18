Tử vi tuần mới (18/7-24/7), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 11:35

Theo tử vi 12 con giáp, tuần này, 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, công danh phát triển, đạt được nhiều thành công vang dội.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn hiền lành, chịu khó, không ngại đối mặt với thử thách. Con giáp này có thể không xuất thân từ gia đình khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có cho bản thân. Họ có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Tử vi học nói rằng, tuần này, tuổi Thân sẽ có bước đột phá bất ngờ, đặc biệt là vào nửa cuối tuần, những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng may mắn, vạn sự hanh thông, sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng hoa, làm ăn thịnh vượng, tiền tài đủ đầy.

Tử vi tuần mới (18/7-24/7), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện - Ảnh 1
Nửa cuối tuần này, những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng may mắn, vạn sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban trong tuần này. Con giáp này gặp may mắn về tài lộc, các kế hoạch đầu tư đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Tử vi nói rằng tuổi Tuất có thể liên tục gặp những cơ hội trời cho, giúp sự nghiệp phát triển mạnh hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội và có sự tính toán kỹ thì cuối năm tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đường tình duyên của tuổi Tuất cũng có sự khởi sắc. Vận may vây quanh, bản mệnh được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Hợi tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

Tử vi tuần mới (18/7-24/7), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện - Ảnh 2
Người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn về tài lộc, các kế hoạch đầu tư đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ là những người có tham vọng, có tầm nhìn xa và đặc biệt can đảm. Họ nắm bắt rất tốt từng chi tiết trong cuộc sống của mình và tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp.

Theo tử vi, đây là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Từ hôm nay, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Tử vi tuần mới (18/7-24/7), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện - Ảnh 3
Tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất minh họa, chiêm nghiệm.

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