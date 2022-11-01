Đúng 2 giờ 2 phút ngày 2/11: Phúc Tinh chỉ đích danh 3 con giáp chuẩn căn phú quý, vạn sự như ý, trăm sự thuận lợi, sắm nhà sang, mua xe xịn, giàu có nhất một vùng

Theo tử vi tháng 11, các bạn tuổi Thân cũng đang trên đà thăng tiến. Xét một cách toàn diện, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc tiến triển tốt, cần kiểm soát tốt tính kiêu ngạo và nóng nảy. Lời khuyên dành cho những chú Khỉ là tránh hành động bốc đồng, hạn chế vay mượn cũng như thận trong khi liên quan đến tiền.

2 giờ 2 phút ngày 2/11, Thực Thần chiếu mệnh vô cùng có lợi cho những người làm nghề tự do, kinh doanh, mở hàng trong ngày hôm nay để xin vía lộc. Bạn biết rõ thế mạnh của mình ở đâu và phát huy triệt để trong mọi việc, gây được ấn tượng với cấp trên.

Chỉ số hung tinh thấp, có thể nói tháng 11 là lúc vận khí mở ra với người tuổi Thân. Đặc biệt, tuổi Bính Thân (sinh năm 1956) và Mậu Thân (sinh năm 1968) vận trình lại càng vượng. Với các bạn Nhâm Thân (sinh năm 1992), sức khoẻ của chính bản thân là điều cần chú ý, không nên làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền với bạn không khó kiếm, nhưng sẽ phải hy sinh nhiều thời gian cho gia đình vì khách hàng tìm tới thì bạn cũng không thể từ chối được, cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình nhé.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, sau 2 giờ 2 phút ngày 2/11 hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.