Đúng 19h ngày 10/11/2022: Bồ Tát ban lộc, Phật Bà tạo phước, 3 con giáp trúng số độc đắc hơn 3 tỷ, làm giàu nhanh cực, bạc vàng tràn két, đổi đời đại gia

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 17:40

Tử vi cho thấy vào 19h tối ngày 10/11, cơ hội làm giàu mở ra nhiều vô tận cho những con giáp sau, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ ắt sẽ đổi đời.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Sửu sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình.

Đúng 19h ngày 10/11/2022: Bồ Tát ban lộc, Phật Bà tạo phước, 3 con giáp trúng số độc đắc hơn 3 tỷ, làm giàu nhanh cực, bạc vàng tràn két, đổi đời đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 19h tối ngày 10/11, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Sửu sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Vào 19h tối ngày 10/11, con giáp này cũng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay.

Con giáp tuổi Sửu sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong năm 2022, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Tuổi Tý

Những tháng còn lại của năm 2022, đặc biệt vào 19h tối ngày 10/11, tuổi Tý sẽ được quý nhân phù trợ nên cực kỳ may mắn trên phương diện tiền bạc, tài lộc. Trong làm ăn kinh doanh, họ sẽ gặp nhiều cơ hội hốt bạc của thiên hạ.

Đúng 19h ngày 10/11/2022: Bồ Tát ban lộc, Phật Bà tạo phước, 3 con giáp trúng số độc đắc hơn 3 tỷ, làm giàu nhanh cực, bạc vàng tràn két, đổi đời đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý thường biết nhìn xa trông rộng. Vì vậy, nếu bạn có tầm nhìn trong công việc thì hãy tự tin vào bản thân, dũng cảm đưa ra quyết định. Sự dũng cảm và tinh tường sẽ mang lại cho bạn những thành quả ngoài mong đợi.

Còn nếu là người làm công ăn lương, tuổi Tý có thể gặp phải áp lực công việc lớn. Nhưng mọi khó khăn đều sẽ qua nếu bạn biết cố gắng. Đây là khoảng thời gian để tuổi Tý khẳng định bản thân trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Bạn hãy chờ đợi một khoản thưởng nóng hoặc tăng lương, thăng chức trong những tháng tới nhé.

Tuổi Tuất

Đúng 19h ngày 10/11/2022: Bồ Tát ban lộc, Phật Bà tạo phước, 3 con giáp trúng số độc đắc hơn 3 tỷ, làm giàu nhanh cực, bạc vàng tràn két, đổi đời đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này nói được làm được và luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc. Tổng thể vận trình của tuổi Tuất trong thời gian gần đây có một số biến động, áp lực kinh tế tăng lên, tiền của hao đi ít nhiều.

Tuy nhiên, vào 19h tối ngày 10/11, vận trình tuổi Tuất có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Tuất dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11)

Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11)

Vào 2 ngày 9/11 và 10/11, những con giáp này được Thần theo phù trợ, làm gì cũng gặp may mắn, phúc lộc gia tăng làm giàu không khó.

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