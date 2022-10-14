Đúng 18h08p ngày hôm nay 14/10: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rực rỡ, cuối năm hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thu nhập 'ting ting' nhảy số, tin vui tới tấp đến với bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 05:25

Đúng 18h08p hôm nay, 14/10, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, công danh rực rỡ, cuối năm hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng.

Tuổi Tý

Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Tý có cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận nhờ những mối đầu tư tưởng chừng đã lâm vào bế tắc từ trước đó.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, hãy chỉ coi đó là một khoản tiền khích lệ chứ đừng nên phụ thuộc vào đó. Hơn nữa, nếu quá phụ thuộc vào một việc nào đó, bạn sẽ trở nên trì trệ, thiếu ý chí phấn đấu.

Hỏa sinh Thổ bù lại cho những chú Chuột chuyện tình cảm êm đẹp như được chắp thêm đôi cánh giúp bay cao, bay xa hơn nữa. Hai người thực sự yêu thương và muốn chung sống bên nhau, dành cho nhau cuộc sống hạnh phúc như mong muốn.

Đúng 18h08p ngày hôm nay 14/10: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rực rỡ, cuối năm hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thu nhập 'ting ting' nhảy số, tin vui tới tấp đến với bản mệnh - Ảnh 1
Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Tý có cơ hội phát tài một cách bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 14/10/2022 của 12 con giáp, tuổi Mùi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong ngày này vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Tuổi Mùi tìm được mối nhân duyên ưng thuận, tình cảm cứ ngập chìm trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Đời sống vợ chồng được gắn kết hơn trước sau khi đã hoá giải triệt để hiểu lầm

Đúng 18h08p ngày hôm nay 14/10: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rực rỡ, cuối năm hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thu nhập 'ting ting' nhảy số, tin vui tới tấp đến với bản mệnh - Ảnh 2
Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp có sự kết hợp ăn ý nên dễ dàng mang lại những hiệu quả bất ngờ. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đừng nên xem nhẹ chữ tín.

Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt rõ rệt. Quý nhân nâng đỡ bất ngờ làm bừng sáng đường tài lộc của những người này.

Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

Đúng 18h08p ngày hôm nay 14/10: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rực rỡ, cuối năm hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thu nhập 'ting ting' nhảy số, tin vui tới tấp đến với bản mệnh - Ảnh 3
Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 13/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, tài chính khởi sắc, công danh tươi sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Bước qua ngày hôm nay 13/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, tài chính khởi sắc, công danh tươi sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn gõ cửa, vận trình khởi sắc hơn trước, công danh vụt sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc.

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