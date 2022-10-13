Đúng 18h08p hôm nay 13/10: THẦN TIÊN TRI đoán mệnh, 3 con giáp này công danh rộng đường, thênh thang tài lộc, mệnh chủ chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 06:25

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này được dự đoán công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, mệnh chủ chỉ việc rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày 13/10/2022, Tam Hợp xuất hiện dự báo đây là một ngày có những hẹn hò, yêu đương, những ánh mắt, nụ cười cuốn hút mà có thể bạn thậm chí không cưỡng lại được. Hãy cho mình cơ hội thoát ra khỏi công việc để có thể chăm chút cho những cảm xúc của bản thân nhé.

Có những điểm bạn chưa được mạnh và phải có sự hỗ trợ của Chính Ấn, điều đó là tất nhiên nhé con giáp tuổi Tị. Vì thế, thay vì chối bỏ hãy biết cảm ơn những gì bạn có và những gì bạn được giúp sức.

Đường tài lộc nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi. Dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều gặt hái được thành quả nhất định. Đây cũng là thời điểm tốt để tuổi Tỵ tăng sự kết nối với các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè.

Đúng 18h08p hôm nay 13/10: THẦN TIÊN TRI đoán mệnh, 3 con giáp này công danh rộng đường, thênh thang tài lộc, mệnh chủ chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Đường tài lộc nhờ thế mà tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 13/10/2022, tuổi Hợi mọi sự tốt đẹp nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Đường công danh sự nghiệp vô cùng hanh thông, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tài lộc dồi dào, tình cảm yên ấm, các cặp đôi có thể tính chuyện kết hôn, gặp gỡ hai bên gia đình sẽ suôn sẻ, êm đẹp.

Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của người tuổi Hợi khi có Thực Thần che chở. Nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với những tương tác ngày hôm nay thì cách tốt nhất chính là hãy thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình, thay vì để người khác hiểu lầm sự im lặng quá lâu của bạn.

Vận trình tình duyên của tuổi Hợi trong ngày cũng rất êm đẹp. Bản mệnh có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự, chia với nhau những chuyện xảy ra hằng ngày, từ đó cả hai ngày càng trở nên thấu hiểu, thông cảm cho nhau hơn và là chỗ dựa vững chắc cho đối phương.

Đúng 18h08p hôm nay 13/10: THẦN TIÊN TRI đoán mệnh, 3 con giáp này công danh rộng đường, thênh thang tài lộc, mệnh chủ chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của người tuổi Hợi khi có Thực Thần che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan đang dẫn đường chỉ lối cho con giáp tuổi Mão có những quyết định đúng đắn. Hãy lắng nghe những gì bản năng mách bảo để biết cần phải làm gì. Hôm nay cho bạn bước vào cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở, nhờ đó bạn và một người nào đó sẽ trở nên hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Trong ngày hôm nay những người làm nghề tự do còn dễ nhận được phúc lộc. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác, vì vậy làm việc gì cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Nhờ thế mà tiền bạc không ngừng đổ về túi, bản mệnh không lo túng thiếu.

Người còn độc thân rất vượng nhân duyên trong ngày hôm nay. Con giáp này dễ nhận được sự chú ý của người khác giới nhờ bản tính hài hước của mình. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà.

Đúng 18h08p hôm nay 13/10: THẦN TIÊN TRI đoán mệnh, 3 con giáp này công danh rộng đường, thênh thang tài lộc, mệnh chủ chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Trong ngày hôm nay những người làm nghề tự do còn dễ nhận được phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đúng 12h trưa nay, thực thần nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông đủ đường, may mắn bám gót, thu nhập khả quan.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 37 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 37 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 37 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 37 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người