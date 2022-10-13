Đúng 18h08p hôm nay 13/10: THẦN TIÊN TRI đoán mệnh, 3 con giáp này công danh rộng đường, thênh thang tài lộc, mệnh chủ chỉ việc rung đùi đếm tiền, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách

Tử vi hàng ngày 13/10/2022, Tam Hợp xuất hiện dự báo đây là một ngày có những hẹn hò, yêu đương, những ánh mắt, nụ cười cuốn hút mà có thể bạn thậm chí không cưỡng lại được. Hãy cho mình cơ hội thoát ra khỏi công việc để có thể chăm chút cho những cảm xúc của bản thân nhé.

Đường tài lộc nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi. Dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều gặt hái được thành quả nhất định. Đây cũng là thời điểm tốt để tuổi Tỵ tăng sự kết nối với các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè.

Có những điểm bạn chưa được mạnh và phải có sự hỗ trợ của Chính Ấn, điều đó là tất nhiên nhé con giáp tuổi Tị. Vì thế, thay vì chối bỏ hãy biết cảm ơn những gì bạn có và những gì bạn được giúp sức.

Đường tài lộc nhờ thế mà tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 13/10/2022, tuổi Hợi mọi sự tốt đẹp nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Đường công danh sự nghiệp vô cùng hanh thông, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tài lộc dồi dào, tình cảm yên ấm, các cặp đôi có thể tính chuyện kết hôn, gặp gỡ hai bên gia đình sẽ suôn sẻ, êm đẹp.

Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của người tuổi Hợi khi có Thực Thần che chở. Nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với những tương tác ngày hôm nay thì cách tốt nhất chính là hãy thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình, thay vì để người khác hiểu lầm sự im lặng quá lâu của bạn.

Vận trình tình duyên của tuổi Hợi trong ngày cũng rất êm đẹp. Bản mệnh có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự, chia với nhau những chuyện xảy ra hằng ngày, từ đó cả hai ngày càng trở nên thấu hiểu, thông cảm cho nhau hơn và là chỗ dựa vững chắc cho đối phương.

Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của người tuổi Hợi khi có Thực Thần che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan đang dẫn đường chỉ lối cho con giáp tuổi Mão có những quyết định đúng đắn. Hãy lắng nghe những gì bản năng mách bảo để biết cần phải làm gì. Hôm nay cho bạn bước vào cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở, nhờ đó bạn và một người nào đó sẽ trở nên hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Trong ngày hôm nay những người làm nghề tự do còn dễ nhận được phúc lộc. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác, vì vậy làm việc gì cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Nhờ thế mà tiền bạc không ngừng đổ về túi, bản mệnh không lo túng thiếu.

Người còn độc thân rất vượng nhân duyên trong ngày hôm nay. Con giáp này dễ nhận được sự chú ý của người khác giới nhờ bản tính hài hước của mình. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà.

Trong ngày hôm nay những người làm nghề tự do còn dễ nhận được phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo