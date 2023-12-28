Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 28/12/2023, 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, chấm dứt nghèo khó, đổi đời giàu sang

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm 28/12/2023 hôm nay, tuổi Dậu có nguy cơ đụng độ tiểu nhân khá cao, khó phát huy năng lực. Đối phương ở trong tối còn bản mệnh ở ngoài sáng, sẽ rất khó để nắm bắt được những chiêu trò mà kẻ đó định tung ra, bản mệnh nên cẩn thận hơn để tự bảo vệ bản thân.

Bù lại những mâu thuẫn, xung đột trong chuyện tình cảm của con giáp này có phần giảm bớt. Dù vẫn có những lúc bản mệnh và đối phương có chút không hài lòng với nhau nhưng không xảy ra khúc mắc nào quá lớn, cả hai nhẹ nhàng chia sẻ, nói cho người kia hiểu được những suy nghĩ và mong muốn của mình.

Tài lộc cũng có dấu hiệu hao tổn. Người buôn bán, đầu tư kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, tránh để kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo tiền bạc. Nếu có ý định cho người khác vay tiền, bản mệnh nên tìm hiểu kỹ, cảm thấy tin tưởng được hãy quyết định cho vay.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ mang phong thái tự tin và khả năng lãnh đạo cực kỳ tốt. Họ là những người có sự nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ và khả năng chạy đường dài cao. Hơn hết, với tính cách tự chủ và sáng tạo cũng đã mang về cho họ những thành tích xuất sắc và thành công vượt bậc.

Đối với công việc làm công ăn lương, các bạn tuổi Ngọ sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực của cấp trên và đồng nghiệp. Mọi dự định và kế hoạch đã đề ra sẽ được thực hiện hóa và mang lại kết quả thành công vang dội. Nguồn tài chính vào dịp cuối năm của các bạn tuổi Ngọ sẽ khởi sắc hơn trước, bạn sẽ không phải lo lắng về khoản chi tiêu quá nhiều nữa.

Đối với công việc kinh doanh buôn bán, đây sẽ là thời điểm vận may về nguồn tài lộc đổ dồn vào túi của các bạn tuổi Ngọ. Các khoản chi phát sinh sẽ không có nhiều như trước nhưng lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng chóng mặt. Có thể nói, đây chính là khoảng thời gian tăng tốc của các bạn, hãy tận dụng triệt để điều đó nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay thứ Năm 28/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay gặp những cản trở không mong đợi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc vẫn duy trì tính chất công việc tốt, hoàn thiện dần mục tiêu.

Tình cảm: Tình cảm đối với bạn chưa có nhiều niềm vui, gặp nhiều cản trở.

Tài lộc: Luôn có hành động nhân văn trên thương trường, tạo ra thu nhập cao.

Sức khoẻ: Bình ổn, cơ thể dần lấy lại trạng thái cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.