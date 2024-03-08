Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 13:45

Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối bình ổn. Vốn là người chăm chỉ và đặt trách nhiệm lên hàng đầu trong công việc, con giáp này hoàn toàn có thể làm tốt được các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Nguồn thu nhập có tăng nhưng không nhiều, song tuổi Ngọ vẫn có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu từ khoản tiền đó.‏

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ bắt đầu khởi sắc. Đào hoa nở rộ đem lại cho những người tuổi này các buổi hẹn hò lãng mạn. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, gia tăng sự lựa chọn cho bản thân.

 

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ thành công trong sự nghiệp nếu biết cách vận dụng mọi tài năng của mình. Bản mệnh có thể dễ dàng vượt qua mọi thử thách nhờ khả năng sáng tạo và cách xử lý linh hoạt trong mọi vấn đề. Bạn cũng có thể nhận được một khoảng tiền thường từ công việc chính nhờ sự nỗ lực của bản thân. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm tốt đẹp viên mãn. Kim sinh Thủy dự báo người độc thân có thể dễ dàng tìm được một người tâm đầu ý hợp nhờ người thân mai mối. Những người đã lập gia đình luôn có sự tin tưởng, yêu thương nửa kia của mình.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ vào đúng ngày 2/2. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán có thể có cơ hội phát triển hơn nữa trong thời sắp tới nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Con giáp này còn có thể thu về một khoản thu phụ nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân tìm được người yêu phù hợp với mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Người đã có đôi có cặp luôn có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt là biết được đối phương nghĩ gì. 

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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