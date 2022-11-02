Đúng 17h chiều mai (3/11/2022), Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, sự nghiệp thành công xuất sắc, tiền bạc rủng rỉnh, an nhàn hưởng lộc, sống cuộc đời Thần Tiên

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 12:06

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (3/11/2022) có tới 3 con giáp được Cát tinh nâng đỡ, sự nghiệp thăng hạng, làm 1 hưởng tới 10, cuộc sống ngày càng thăng hoa, tài chính không là vấn đề.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Chính vì vậy mà trong công việc, họ được cấp trên đánh giá năng lực rất cao và luôn là người có tiếng nói quan trọng trong nhóm. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (3/11/2022) cho biết con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Cụ thể, cát vận kéo đến, con giáp may mắn này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ. Việc của Mão là nắm bắt thật tốt cơ hội của mình rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (3/11/2022) cho biết con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo sách tướng số - tử vi, người tuổi Sửu vô cùng chăm chỉ và tiết kiệm thời gian, chính vì vậy, con giáp này luôn tận dụng tốt những khoảng thời gian của mình để làm cải thiện được năng suất làm việc của mình. Trong công việc họ không ngại chỉ trích để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. 

Tuổi Sửu biết rằng mình cố gắng càng nhiều thì thành tích mình đạt được sẽ càng rực rỡ, thành công sẽ đến với mình càng nhanh. Tử vi dự đoán đúng 17h chiều mai (3/11/2022), Sửu còn là con giáp vượng vận quý nhân, đi đâu cũng có người giúp đỡ, làm gì cũng gặp thuận lợi đủ đường. 

Chỉ cần tận dụng tốt thời cơ trời ban, bản mệnh có thể bước chân lên một tầm cao mọi. Những nỗ lực, cố gắng của con giáp may mắn này cuối cùng cũng được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Bạn có thể được hưởng cuộc sống dư dả, không thiếu thứ gì. 

con giap 2
Tử vi dự đoán đúng 17h chiều mai (3/11/2022), Sửu còn là con giáp vượng vận quý nhân, đi đâu cũng có người giúp đỡ, làm gì cũng gặp thuận lợi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách rất dịu dàng và tình cảm, con giáp này biết cách hành xử tế nhị, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi ở cùng. Họ cũng biết cách quan sát rất tốt. Hợi có đôi mắt sâu sắc khi nhìn nhận vấn đề và có khả năng phán đoán suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Con giáp này dễ dàng phát hiện cảm xúc của người khác để kịp thời chia sẻ.

Bên cạnh đó, con giáp này giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không bao giờ vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc khác. Trong một tập thể, tuổi Hợi luôn biết cách tạo ra sự kết nối hài hòa với tất cả mọi người. Nhờ vậy mà họ được mọi người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ Hợi mỗi khi họ rơi vào khó khăn. 

Trong khoảng thời gian tới đây, cuộc sống của tuổi Hợi ngày càng hạnh phúc, một khi tinh thần tốt đẹp thì mọi thứ xung quanh sẽ thăng hoa, đặc biệt là vô cùng giàu có.

con giap 3
Trong một tập thể, tuổi Hợi luôn biết cách tạo ra sự kết nối hài hòa với tất cả mọi người. Nhờ vậy mà họ được mọi người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ Hợi mỗi khi họ rơi vào khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 18h chiều nay (2/11/2022), 3 con giáp giàu có nứt đổ vách, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp bước sang trang mới, vận trình bước sang chương mới

Trúng số độc đắc vào 18h chiều nay (2/11/2022), 3 con giáp giàu có nứt đổ vách, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp bước sang trang mới, vận trình bước sang chương mới

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h chiều nay (2/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn, tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới hứa hẹn xán lạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi thứ Tư ngày 3/11/2022 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 20 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy