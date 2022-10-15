Đúng 17h chiều mai (16/10), TOP 3 con giáp "vét sạch túi" của Thần Tài, làm gì cũng thuận lợi, "đánh đâu trúng đó", từ đây cửa trước đón vàng, cửa sau đón bạc, gia đạo bốn bề viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 13:52

Chiều mai, theo tử vi học, 3 con giáp sau viên mãn trăm bề, cuối tuần nhàn nhã "nằm duỗi mà ăn". Cùng xem là các con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân tài giỏi, lanh lợi, không những giỏi kiếm tiền mà còn có khả năng độc lập tài chính. Trong số những con giáp, người tuổi Thân biết nhìn xa trông rộng, họ không bao giờ để mình phải đối mặt với cuộc sống nghèo khổ mà luôn biết tích lũy, tự mình xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tử vi học có nói, trong chiều mai, cuộc sống tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều suôn sẻ, thuận lợi. Cuộc sống càng thăng hoa rực rỡ, đặc biệt tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Người tuổi Thân vốn thông minh, vì vậy chỉ cần nắm bắt được thời cơ tốt thì họ sẽ thăng hoa rực rỡ. Tuổi Thân sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, chiều mai nếu không thành đại gia thì cũng kiếm được nhiều tiền, tha hồ sống đầy đủ sung túc.

Đúng 17h chiều mai (16/10), TOP 3 con giáp 'vét sạch túi' của Thần Tài, làm gì cũng thuận lợi, 'đánh đâu trúng đó', từ đây cửa trước đón vàng, cửa sau đón bạc, gia đạo bốn bề viên mãn - Ảnh 1
Trời sinh những người tuổi Thân tài giỏi, lanh lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hầu hết đều có tấm lòng lương thiện, về mặt tiền bạc, tuổi Mùi khá rộng rãi. Những người sinh vào năm Mùi đều có thể chung sống vui vẻ, hòa bình với mọi người, dù đó là người thân hay bạn bè.

Tuổi Mùi là một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn vì là con giáp Tam hợp. Đặc biệt trong chiều mai, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều hỷ sự, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân giúp cuộc sống bước sang trang mới, ngoài ra còn tạo điều kiện làm giàu, xây dựng sự nghiệp ổn định vững chắc.

Dự kiến, tuổi Mùi nào đang khó khăn cũng đều được giải quyết êm đẹp, tuổi Mùi nào nghèo khổ cũng sẽ trở nên dư dả giàu có. Cùng xem nhé!

Đúng 17h chiều mai (16/10), TOP 3 con giáp 'vét sạch túi' của Thần Tài, làm gì cũng thuận lợi, 'đánh đâu trúng đó', từ đây cửa trước đón vàng, cửa sau đón bạc, gia đạo bốn bề viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Mùi hầu hết đều có tấm lòng lương thiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu siêng năng, chăm chỉ, luôn khao khát làm giàu và không ngừng phấn đấu, vươn lên số phận để tìm kiếm cơ hội đổi đời. 

Vào chiều mai, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều biến động. Vận may của tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng, họ không những được Thần Tài và quý nhân chiếu cố mà còn tìm được cơ hội để phát triển sự nghiệp, bất kể làm việc gì họ cũng tìm được hướng đi riêng, thậm chí có những người còn thỏa sức sáng tạo, tìm được những ý tưởng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Tuổi Sửu sẽ công thành danh toại, tài vận dồi dào, đủ để sở hữu nhà cao xe sang cùng cuộc sống ấm no sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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