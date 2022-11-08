Đúng 17h chiều 8/11/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài hanh thông, công danh rạng rỡ, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 13:15

Tử vi dự báo những tin vui dồn dập về với 3 con giáp này vào 17h chiều 8/11 may mắn, bạn càng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong nghề nghiệp.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Tý có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu đã đề ra, thậm chí kết quả còn vượt dự kiến ban đầu. Chính nhờ vậy, bản mệnh nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Đúng 17h chiều 8/11/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài hanh thông, công danh rạng rỡ, rộng đường tiến thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng vì thành công vừa gặt hái được mà ngủ quên trên chiến thắng. Nếu bạn cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, hưởng thụ quá lâu, bạn sẽ tạo điều kiện cho người khác vượt qua đấy. Hãy nhanh chóng tìm đích đến tiếp theo cho mình nhé.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Trừ là ngày tốt để thực hiện những công việc trọng đại. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện công việc gì thì bản mệnh nên sắp xếp thực hiện ngay để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn.

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ vào 17h chiều 8/11 với tâm thế vững vàng nhờ được sao Hồng Loan thiên báo, chiếu mệnh đem đến không ít cơ hội mới mẻ trong sự nghiệp, bước đầu gặt hái được thành công. 

Liên tiếp những dự án, kế hoạch đề xuất trước đó được cấp trên thông qua và đi đến tiến hành hoạt động, bạn nhận được không ít lời khen ngợi đến từ cấp trên và đồng nghiệp. 

Đúng 17h chiều 8/11/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài hanh thông, công danh rạng rỡ, rộng đường tiến thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù biết nắm được cơ hội leo lên cao nhưng bạn cũng không nên vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng, những gì bạn có được hôm nay đều nhờ có những người đồng nghiệp xung quanh cộng sự, nên đừng thể hiện sự kiêu kì của mình với họ kẻo lại nhận về sự thất bại. 

Tình cảm gia đình đầm ấm, yên vui rất có thể trong ngày mới bạn nhận được tin vui gia đình chuẩn bị chào đón thêm một vị khách đặc biệt, hoặc chuẩn bị đón chào thêm thành viên mới.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Đúng 17h chiều 8/11/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài hanh thông, công danh rạng rỡ, rộng đường tiến thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi giàu sang bất chấp, tiền của chất chồng, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc hanh thông rực rỡ sau Rằm tháng 10 âm lịch

3 tuổi giàu sang bất chấp, tiền của chất chồng, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc hanh thông rực rỡ sau Rằm tháng 10 âm lịch

Sau rằm tháng 10 âm lịch, những con giáp này giàu nhanh đến khó tin, làm gì cũng gặp may mắn hơn hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/11/2022 tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 5 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 6 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 7 giờ 5 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy