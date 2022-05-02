Đúng 17 ngày tới, thần tài và quý nhân ưu ái mọi đường, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, cơ hội giàu có sẽ ập đến, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 07:00

Những xui xẻo từ các tháng đầu năm dần bị vận may thay thế, liên tiếp đón kết quả khả quan ở nhiều hạng mục.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 17 ngày tới, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

17 ngày tới, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ mạnh mẽ, cái tính, thông minh và nổi bật chính là vô cùng thẳng tính. Con giáp này có sao nghĩ vậy, không vòng vo câu nệ. Chính vì sự thẳng thắn này mà nhiều người không hài lòng về người tuổi Ngọ mặc dù trong tâm Ngọ chỉ muốn tốt cho họ mà thôi.

Đúng 17 ngày tới, thần tài và quý nhân ưu ái mọi đường, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, cơ hội giàu có sẽ ập đến, sự nghiệp bứt phá, bạc tiền rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 17 ngày tới sắp tới cho biết, nếu muốn phát triển bản thân, có điều tốt đẹp trong các mối quan hệ của mình cũng như trong công việc, Ngọ nhất định phải biết cách tiết chế cảm xúc của mình. Đừng hơi một tí là nóng nảy, khó chịu, bực bội, thích xen vào chuyện của người khác. Tránh được gì thì nên tránh đặc biệt những câu nói động chạm tới tự ái của đối phương. Thị phi từ miệng mà ra, tuổi Ngọ nhất định phải nhớ chuyện này để tránh tự gây họa cho mình.

Tuổi Mão

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài sau một đêm năm 2022 phải nhắc tới đầu tiên bởi những thành tựu ngoạn mục mà con giáp này đạt được trong thời gian tới.

 

Kể từ 17 ngày tới cho tới cuối năm, bản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Những xui xẻo từ các tháng đầu năm dần bị vận may thay thế, liên tiếp đón kết quả khả quan ở nhiều hạng mục.

 

Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa, giúp mệnh chủ tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Chính Quan tụ khí, 3 con giáp này biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, với tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên đánh giá tốt.

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