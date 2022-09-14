Đúng 17 giờ chiều nay (14/9/2022), 3 tuổi chính thức hết khổ, hút cạn lộc trời, tiền tài phú quý về tận cửa, không lo cơm ăn áo mặc

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu không thiếu tham vọng và nghị lực. Họ sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Con giáp tuổi Sửu có tầm nhìn xa và mọi thứ dường như nằm trong dự kiến của họ. Những người này luôn giữ được bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không bốc đồng và luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống.

Đúng 17 giờ chiều nay, con giáp này được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, may mắn nên mọi việc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Sửu sẽ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Tý

Đúng 17 giờ chiều nay, sự nghiệp của tuổi Tý khá hanh thông, thuận lợi. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này bắt đầu hợp tác làm ăn, kinh doanh. Người làm kinh doanh nhận thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng chủ quan, tránh đầu tư mù quáng để kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt.

Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này bắt đầu hợp tác làm ăn, kinh doanh. Người làm kinh doanh nhận thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình sức khỏe của con giáp này khá tốt khi bản mệnh không phải lo lắng, suy nghĩ gì nhiều. Nhờ sao Thiên Diêu chủ về đào hoa, phong lưu chiếu mệnh mà vận trình tình cảm của tuổi Tý trong tháng tới khá rực rỡ.

Người độc thân có thể chủ động và mạo hiểm hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chuyện tình cảm. Các cặp đôi đang yêu nhau sẽ đi trên con đường tiến triển tích cực. Tuy vậy lúc rảnh rỗi tuổi Tý có thể quan tâm nhiều hơn đến mọi mặt cuộc sống, tích lũy thêm nhiều mối quan hệ giúp phát triển sự nghiệp hơn nữa để công việc, cuộc sống thêm lợi lạc và suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ ngày 14/9/2022 gặp nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17 giờ chiều nay, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Ngọ cũng là 1 trong 3 con giáp có tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi... Trong thời gian tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.