Đúng 17 giờ 8 phút chiều nay (12/10), 3 con giáp này sẽ bị tài lộc bao vây không lối thoát, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 11:31

Đúng 17 giờ 8 phút chiều nay (12/10), những con giáp này sẽ được thần may mắn phù hộ nên thuận buồm xuôi gió trong nhiều lĩnh vực.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Đúng 17 giờ 8 phút chiều nay (12/10), 3 con giáp này sẽ bị tài lộc bao vây không lối thoát, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Khi đồng hồ điểm đóng 17 giờ 8 phút ngày 13/10, con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi.

Trong khi đó, vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

Tuổi Dậu

Có thể thời gian qua không phải là lúc người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, nhưng chỉ cần chờ đến 17 giờ 8 phút chiều mai (13/10), thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó.

Đúng 17 giờ 8 phút chiều nay (12/10), 3 con giáp này sẽ bị tài lộc bao vây không lối thoát, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm, có cơ hội được tăng lương, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời. Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Đối với người làm công ăn lương, bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới.

Tuổi Tuất

Đúng 17 giờ 8 phút chiều nay (12/10), vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển rực rỡ. Bạn sẽ gặp được những người bạn, đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên để bạn vượt qua khó khăn. 

Đúng 17 giờ 8 phút chiều nay (12/10), 3 con giáp này sẽ bị tài lộc bao vây không lối thoát, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Nếu tuổi Tuất thể hiện được năng lực thì bạn sẽ được trao những cơ hội tốt để thăng tiến, bạn sẽ có những thành tích nổi trội và nhận về các khoản lương, thưởng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, nếu tuổi Tuất thể hiện được năng lực thì bạn sẽ được trao những cơ hội tốt để thăng tiến. Là người làm công ăn lương, bạn sẽ có những thành tích nổi trội và nhận về các khoản lương, thưởng xứng đáng. Do khéo léo phát huy được thế mạnh của bản thân nên những kẻ tiểu nhân sẽ không có cơ hội đe dọa bạn.

Còn nếu làm kinh doanh, tuổi Tuất sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường, có được lượng khách hàng ổn định và doanh thu chỉ có tăng chứ không có giảm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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