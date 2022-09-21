Đúng 16h ngày 22/9: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dả, được quý nhân che chở, mọi việc thuận buồm xuôi gió

Người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, thông minh hóm hỉnh, quan sát lời nói và cách diễn đạt, cảm thông trong cuộc sống, thấu hiểu nỗi vất vả của người khác, không chỉ nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mình nên thường được mọi người đánh giá cao bởi những người khác, và cũng có được sự nổi tiếng tốt, được quý tộc xung quanh quý mến và tầm nhìn độc đáo của riêng họ, cũng sẽ giành được sự tiến bộ không ngừng tại nơi làm việc.

Dù phải đối mặt với nhiều cạnh tranh, họ vẫn có thể nổi bật giữa đám đông. Trong thời gian này, người tuổi Mão sẽ được vận khí hanh thông, áp lực không quá lớn, nơi làm việc ngày càng suôn sẻ, thuận lợi luôn đi đầu, nhân duyên thuận lợi, hanh thông, hạnh phúc nối tiếp nhau và mưu cầu giàu sang, con đường suôn sẻ hơn và cuộc sống không còn nghèo khó.

Năm 2022, tuổi Hợi như “diều gặp gió”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với tuần trước, công việc tới tay còn hỏng, vào tuần này đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói vào khung giờ này ngày 22/9 là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo trong thời gian này, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, người tuổi Tuất không giỏi vòng vo, họ cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc của bản thân, mọi thứ chỉ thông qua hành động. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này ngày 22/9, người tuổi Tuất sẽ được nhiều quý nhân phù trợ, họ nhanh chóng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc không lo cơm ăn áo mặc. Đặc biệt cuối ngày, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất tăng cao, dù là vận may về sự nghiệp hay vận may về tình duyên đều thăng hoa không ngừng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.