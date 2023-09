Tuổi Mão

Người tuổi Mão khi bước vào khung giờ 16h, vận thế vô cùng vượng phát. Đặc biệt vận kim tiền của người tuổi Mão vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn .Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Mão còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc, tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp.

Vận thế của người tuổi Mão khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng may mắn. Vận may cùng với trí óc thông minh, nhanh nhẹn cũng sẽ giúp cho con giáp này tận dụng được tin tức đầu tư, kinh doanh. Cộng thêm vận may trời ban nên không có việc gì có thể làm khó được người tuổi Mão. Con giáp này càng làm càng suôn sẻ, thuận lợi, càng làm càng thu về không ít tiền bạc.