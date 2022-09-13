Đúng 16 giờ chiều nay (13/9): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, được quý nhân yêu mến hỗ trợ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 12:26

Đúng 16 giờ chiều ngày hôm nay, những con giáp dưới đây được Tài Tinh phù hộ nên cơ hội kiếm tiền, cầu tài vô cùng rộng mở, thu nhập tăng cao, có thể đầu tư lớn. Nhờ chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bản mệnh luôn có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Sửu

Hôm nay, đúng 16 giờ chiều, Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Đó là lý do khiến bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà quên mất những người đợi mình ở nhà.

Đúng 16 giờ chiều nay (13/9): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, được quý nhân yêu mến hỗ trợ đổi vận giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Đúng 16 giờ chiều ngày hôm nay, ảnh hưởng từ mối quan hệ Tam Hợp nên người tuổi Tỵ được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Chính Quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này. Bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý bạn.

Đúng 16 giờ chiều nay (13/9): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, được quý nhân yêu mến hỗ trợ đổi vận giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn trong chiều nay, thời gian may mắn kéo dài tới hết tháng 9 dương lịch.

Nguyên do may mắn đến là trong cuộc sống bình thường người tuổi Mùi phần lớn biết sống hiền lành, chân thật, đặt chữ "tâm" lên hàng đầu để biết phải làm gì cho đời, cho người.

Đúng 16 giờ chiều ngày hôm nay người tuổi Mùi có quý nhân giúp đỡ, gặp vận may về tài lộc nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường.

May mắn nhất là người tuổi Mùi tìm được bạn đời chân thành, chung thủy, có được tình cảm chân ái và cùng hạnh phúc trăm năm. Nhờ vậy cha mẹ cũng vui, tinh thần tốt thì sức khỏe dồi dào, sống trường thọ.

Đúng 16 giờ chiều nay (13/9): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, được quý nhân yêu mến hỗ trợ đổi vận giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng 3 con giáp may mắn sau đây được gọi tên phát tài, cuộc đời bước sang trang mới trong 10 ngày tới (14/9 - 23/9) ăn chơi hưởng lạc thỏa thích, sự nghiệp mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai

Chúc mừng 3 con giáp may mắn sau đây được gọi tên phát tài, cuộc đời bước sang trang mới trong 10 ngày tới (14/9 - 23/9) ăn chơi hưởng lạc thỏa thích, sự nghiệp mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong 10 ngày tiếp theo (14/9 - 23/9) sự nghiệp của 3 con giáp dưới đây nhờ có quý nhân phù trợ nên phát triển ổn định, vững vàng, gặp hung hóa cát, cuộc sống dần trở nên dư dả hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp sung sướng tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 34 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 34 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 34 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả