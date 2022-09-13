Tử vi ngày mới 13/9): TOP 3 con giáp được Chính Tài đem đến tin vui liên quan đến lương thưởng, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn

Chính Tài ghé thăm, vận tài lộc của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Dù là người làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh, tiền bạc cũng cứ liên tục đổ về túi bạn. Bạn hãy sử dụng số tiền mình kiếm được vào những mục đích phù hợp, đừng tiêu xài hoang phí nữa.

Hôm nay Lục Hợp trợ mệnh, công việc của người Thìn dần có những bước tiến mới khá tích cực. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho con giáp này không ít cơ hội tốt đẹp.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, ngày hôm nay (13/9) vận trình của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều điểm sáng cả về công việc, tiền bạc cho tới tình cảm.

Sức khỏe của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Đó một phần là nhờ vào chế độ ăn uống, tập luyện chăm chỉ của bạn trong suốt thời gian qua.

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, Tỵ dám nghĩ dám làm, không bao giờ sợ thất bại, không cảm thấy mình làm việc vô ích trong quá trình theo đuổi ước mơ trong tương lai.

Bạn luôn vững niềm tin và làm việc chăm chỉ theo hướng có ánh sáng. Bạn không ngại khó, không ngại vất vả, bạn luôn tin rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng và cuối cùng thần may mắn sẽ mở ra mọi thứ tươi đẹp.

Sau nhiều lần xoay sở, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình.Đầu tháng 6 âm lịch, những điều tốt đẹp đến với tuổi Tỵ rất nhanh, bạn có số thành công và tương lai tươi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, ngày hôm nay (13/9) Tuổi Dậu được Thiên Đức quý nhân trợ mệnh nên công việc ổn thỏa, khiến người thân nở mày nở mặt.

Với người làm công ăn lương, bạn quyết định buông bỏ cái tôi của mình để đặt mình vào vị trí của người khác. Nhờ vậy, bạn có cái nhìn đa chiều hơn về mọi vấn đề, tìm ra nhiều cách giải quyết hợp lý để khắc phục khó khăn.

Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc khởi sắc trong ngày. Dù bạn phải khá bận rộn nhưng kiếm được tiền, ăn nên làm ra. Chỉ cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, đặc biệt là khi kí kết hợp đồng thì bản mệnh sẽ gặp đại cát đại lợi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo