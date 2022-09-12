Liên tục trong 12 ngày sắp tới (13/9 - 24/9) có 3 con giáp chỉ cần ngồi không cũng hốt vàng, hốt bạc như chơi, tiền tài ùn ùn kéo vào ngập nhà, có tiêu xài cỡ nào cũng không hết

Tử vi 12 con giáp, trong 12 ngày sắp tới (13/9 - 24/9) cho thấy Chính Ấn che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý trong 12 ngày đang trên đà tăng tiến. Cũng nhờ thường ngày con giáp này luôn cống hiến hết mình vì công việc, không màng tới lợi ích cá nhân, thành quả đạt được vô cùng xứng đáng.

Ngày Thủy sinh Mộc báo hiệu người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng mới thông qua những người bạn thân thiết. Đừng ngồi đợi vì sự lạnh lùng của bạn sẽ không có ai dám lại gần.

Những ngày này cũng thích hợp để bản mệnh tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời, đừng quên nhìn lại một vài kinh nghiệm trong quá khứ để hạn chế rủi ro bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp, trong 12 ngày sắp tới (13/9 - 24/9) cho thấy Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Dần có vận may về tài lộc ngay trong những ngày này. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận một khoản thưởng nóng vì những đóng góp mới nhất của mình cho tập thể.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ nhận được nhiều đơn hàng từ phía đối tác, khách hàng. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người và có cơ hội để mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp, trong 12 ngày sắp tới (13/9 - 24/9) cho thấy tác động của cục diện Dậu – Dậu Tự Hình có thể khiến người tuổi Dậu gặp rắc rối khi cứ sốt sắng thể hiện bản thân. Tự tin là tốt, nhưng sự tự tin thái quá đôi khi trở thành kiêu ngạo dễ khiến người khác có ác cảm với bạn. Hãy luôn đánh giá kỹ tình huống trước khi đưa ra quyết định nhé.

Ngoài ra, sự thẳng thắn quá mức của bạn cũng sẽ gây tổn thương cho người đối diện. Khi phê bình ai, bản mệnh nên lựa chọn những lời có tính khuyên nhủ, khích lệ chứ không nên dùng những từ mang ý chế giễu, mỉa mai khắc nghiệt kẻo vướng họa thị phi, thậm chí là tiểu nhân.

Nhờ có Thực Thần nâng đỡ, con giáp này có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong những ngày này, đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo , chiêm nghiệm.