Đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11), 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới tiền của dồi dào, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 18:05

Đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11), Thần Tài gõ cửa gọi tên, các con giáp sau sẽ gặp được nhiều điều tốt lành từ tiền tài cho đến tình duyên.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã có tài vận hanh thông, đặc biệt là về Thiên Tài và Hoạnh Tài nên con giáp thường có số trúng độc đắc. Đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11), người tuổi Hợi sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

Đây chính là lý do giúp các bạn có thể mở rộng các mối thiện duyên, đường tài lộc cũng nhờ đó mà trở nên hanh thông rộng mở, có cơ hội kiếm được những khoản tiền mà người khác không có cơ may. Người tuổi Hợi, cho dù là những người không thuộc nhóm sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc thì hậu vận cũng giàu có phú quý, cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc. Người tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón vận may ập đến với mình, sống sung túc giàu sang.

Đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11), 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới tiền của dồi dào, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý - Ảnh 1
Người tuổi Hợi, cho dù là những người không thuộc nhóm sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc thì hậu vận cũng giàu có phú quý, cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người không quá quan trọng tương lai, họ sống thực tế và luôn nắm bắt những thứ hiện hữu trước mắt. Tuổi Ngọ vốn là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc, muốn thoải mái sáng tạo, làm điều mình yêu thích. Vì vậy, đôi khi vì quá cảm tính nên họ từng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Tử vi học có nói, dù không quá may mắn đối với tuổi Ngọ nhưng họ vẫn có cơ hội đổi đời vào đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11). Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, điều này sẽ kéo theo tài vận dồi dào. Hơn nữa, bên cạnh tuổi Ngọ luôn có nhiều quý nhân phù trợ, việc cần làm chính là tuổi Ngọ phải phát huy mọi thế mạnh và ưu điểm của mình, dồn sức vào thời gian này thì mới mong đổi đời. 

Đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11), 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới tiền của dồi dào, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý - Ảnh 2
Tuổi Ngọ sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, điều này sẽ kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11), Tỵ nhận được khá nhiều lời mời đổi công việc tốt hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn thay đổi bản thân cũng như xóa bỏ hết những điều nhàm chán trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên trước khi làm việc gì đó nên cân nhắc kỹ càng, đừng để phải hối tiếc. Nếu đổi công việc, bạn sẽ có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm hơn. Nếu giữ công việc cũ, bạn vẫn có nhiều cơ hội thăng tiến vì được cấp trên xem trọng.

Trong chuyện tình yêu, bạn và người ấy có nhiều xích mích nhưng không phải là vấn đề lớn. Bạn có thể giải quyết một cách êm đẹp mà không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên. Đây là thời điểm tốt để bạn dành nhiều thời gian cho đối phương. Cả hai sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời bên nhau.

Đúng 16 giờ 30 phút chiều mai(2/11), 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới tiền của dồi dào, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý - Ảnh 3
Đây là cơ hội tốt để bạn thay đổi bản thân cũng như xóa bỏ hết những điều nhàm chán trong cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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