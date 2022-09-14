Đúng 15h ngày 15/9: Top 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 15:00

Trên thực tế, tài lộc giống như không khí, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Ba con giáp sau gặp may mắn, khiến tinh thần phấn chấn giúp cho mọi việc suôn sẻ. 

Tuổi Thìn

Thìn thường có tính cách khôn khéo, lanh lợi, biết cách đối nhân xử thế. Thìn không chỉ có bạn bè thân thiết cả đời, mà còn giỏi kết giao trong mọi tầng lớp. Do đó, con giáp này thường có cơ hội gặp được quý nhân tương đối cao trong giữa tháng 9 dương lịch.

Đúng 15h ngày 15/9: Top 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, mọi chuyện ngày càng thuận lợi, tuổi Thìn ghi nhận những thành tựu bùng nổ. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn may mắn và có thể có hỷ sự đối với Thìn. Sự nghiệp và chuyện tình cảm đều viên mãn, tuổi Thìn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mùi ngày càng tốt.

Và khoảng thời gian này, tuổi Mùi có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên.

Đúng 15h ngày 15/9: Top 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, tuổi Mùi không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Tuổi Hợi

Hợi là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Con giáp này cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, Hợi thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc. Trong môi trường làm việc Hợi là tạo được uy tín nhất định, được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên trọng dụng đề bạt lên những dự án lớn. Do đó Hợi nên nắm bắt cơ hội để có bước tiến xa.

Đúng 15h ngày 15/9: Top 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa tháng 9, người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Hợi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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