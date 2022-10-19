Đúng 14h ngày 20/10: "Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời", khổ mấy rồi cũng qua, 3 con giáp chuyển mình giàu sang, kinh doanh phát đạt, thu lộc tứ phương

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hổ tài năng, tham vọng, dám nghĩ dám làm. Họ kiên trì, kiên định với mục tiêu và không dễ dàng gì thay đổi ý kiến về những gì họ chắc chắn. Người tuổi Dần có lòng tự trọng cao, nhạy cảm và giàu cảm xúc. Họ giàu lòng trắc ẩn, có trái tim nhân hậu và sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Trời sinh tuổi Tuất là những người thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất có ý chí kiên định, luôn khao khát làm giàu và không ngừng học hỏi, tìm tòi để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Vào khung giờ này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tổng thể đi lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được những hợp đồng quan trọng. Trong khi đó, những người làm buôn bán nhỏ cũng sẽ được tạo điều kiện thúc đẩy, mở rộng kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, tuổi Tuất là con giáp chịu nhiều vất vả, thậm chí có lúc phải hy sinh, đối mặt với cảnh nợ nần nhưng họ luôn tin vào năng lực của mình sẽ thay đổi mọi thứ. Vào thời điểm này, tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Những khoản nợ tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Thìn

Vào khung giờ này, có sự xuất hiện của cát tinh Thiên Tài, người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp tuổi Thìn khai trương, mở hàng. Con giáp này làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, tận tâm nên sẽ được khách hàng, đối tác tin tưởng, hứa hẹn sẽ đạt được thành công trong thời gian sắp tới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.