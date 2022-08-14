Đúng 14h ngày 14/8, 3 con giáp có nam châm TIỀN BẠC, hút tràn tài lộc, rút đầy may mắn, kéo trọn phúc khí, công danh bừng sáng, thu nhiều lợi lạc

Vào hôm nay, người tuổi Dậu như bước sang một trang mới của cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt cơ hội làm giàu này bởi vì đây chính là phúc phần trời cho.

Đa số người tuổi Dậu có tính tình khá phóng khoáng. Vì họ ưa thích sự tự do nên thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp này có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn thường gặp được người tốt giúp đỡ.

Nếu như Dậu chí thú làm ăn, cẩn trong trong chuyện tiền bạc thì chẳng mấy chốc sẽ có tiền ập xuống đầu, có người trở thành đại gia nức tiếng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phát tài nhanh chóng trong tháng 9. Một số khoản đầu tư của con giáp này từ trước có thể đã đến thời kỳ thu hoạch. Bản mệnh chỉ cần yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình. Một số người có thể giàu lên nhanh chóng nhờ vào vận may của mình.

Tuy nhiên, người tuổi Thân nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Những người lớn tuổi nên chú ý không vận động quá sức còn người trẻ tuổi không nên bỏ qua cảnh báo của cơ thể.

Thân cần nhớ rằng sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà bỏ qua sức khỏe của bản thân.

Tuổi Mùi

Vào ngày mới, người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Không chỉ có cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ mà con giáp này còn có tử vi cát tinh soi đường chỉ lối. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của Mùi khá thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Đặc biệt, người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, người tuổi Mùi hứa hẹn đều đạt được bước nhảy vọt.

Những khó khăn đến với Mùi trong thời gian trước bây giờ là lúc được tháo gỡ, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận. Thậm chí, ngay cả khi không bỏ hết 100% công sức thì bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả gấp đôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!