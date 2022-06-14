Đúng 14h chiều ngày 16/6/2022: Mặc sao Thủy đi ngược, Top 3 con giáp ‘cứ đi là công danh vẫy gọi, lộc trúng lớn nhất năm, thời tới cản không kịp

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 12:22

Đúng đến thời điểm bão giông sắp qua đi, top 3 con giáp ngày càng thăng tiến, công danh sáng rực, vượng phát nhất năm.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa có sự phát triển vượt trội trong công việc, được sếp tin tưởng, giao cho những trọng trách lớn.

Mấy năm nay, đường thăng tiến của con giáp tuổi Ngọ có vấp phải gập ghềnh nhưng đúng 14h chiều ngày 16/6/2022 mọi mơ ước của họ sẽ được thực hiện, mọi việc đều suôn sẻ, trót lọt.

Đúng 14h chiều ngày 16/6/2022, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài gửi lời chúc phúc, của cải từ muôn phương đổ về, phú quý cùng song hành. Do là "con cưng" của Thần Tài nên người tuổi Ngọ không ngừng gặt hái lộc lá, thu nhập tăng lên, "lên đời" đại gia.

Có thể nói, trong tương lai gần, người tuổi Ngọ có sự nghiệp và của cải hùng hậu, năng lực tăng mạnh, có thể khẳng định sự thành công nổi bật tại nơi làm việc. Trong tương lai, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ không cạn, thu nhập sung túc, giàu có cả đời.

Đúng 14h chiều ngày 16/6/2022: Mặc sao Thủy đi ngược, Top 3 con giáp ‘cứ đi là công danh vẫy gọi, lộc trúng lớn nhất năm, thời tới cản không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, bẩm sinh những người tuổi Dần đã là những con người rất đam mê, nhiệt huyết với những gì mà họ theo đuổi, họ luôn đặt 100% tâm sức và sự cố gắng của mình cho công việc, chính vì thế, họ cũng dễ dàng đạt được những thành công hơn người.

Đặc biệt, người tuổi Dần còn là những con người rất thành thực. Họ hiếm khi nói dối, cũng không thích nói hai lời, là những bạn hàng và đối tác hết sức tin cậy. Ngoài ra, tuổi Dần còn là những người hào phóng, luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng hay giúp đỡ người khác nên vào những lúc khó khăn, họ cũng hay được quý nhân hỗ trợ.

Đúng 14h chiều ngày 16/6/2022, tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn.

Đúng 14h chiều ngày 16/6/2022: Mặc sao Thủy đi ngược, Top 3 con giáp ‘cứ đi là công danh vẫy gọi, lộc trúng lớn nhất năm, thời tới cản không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vượt qua tháng cũ, đây là lúc tuổi Dần tỏa sáng trong cả công việc cũng như các mối quan hệ.

Tuổi Dậu

Đa số những người tuổi dậu rất độc lập, có độc lập, có định hướng và lập trường riêng cho bản thân. Nhờ đức tính kiên nhẫn, chịu khó nên phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường, nhờ vậy mà người tuổi dậu luôn thành công dù sớm hay muộn.

Đúng 14h chiều ngày 16/6/2022 là cơ hội thuận lợi cho người tuổi dậu gặt hái tài lộc vì họ sẽ được quý nhân giúp đỡ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

Tốt nhất những người tuổi này nên tận dụng cơ hội hiếm có này phát huy tài năng của mình như kinh doanh, đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận và tiền tài.

Đúng 14h chiều ngày 16/6/2022: Mặc sao Thủy đi ngược, Top 3 con giáp ‘cứ đi là công danh vẫy gọi, lộc trúng lớn nhất năm, thời tới cản không kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới đúng 6h sáng thứ Hai (ngày 13/6/2022): TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng ‘rót lộc’ đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc, cả năm gặp hên

Tử vi tuần mới đúng 6h sáng thứ Hai (ngày 13/6/2022): TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng ‘rót lộc’ đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc, cả năm gặp hên

Dưới đây là top 3 con giáp không ngừng đón may mắn, thay đổi số phận và con đường công danh khởi sắc rõ rệt trong tháng này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026