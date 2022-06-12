Tử vi tuần mới đúng 6h sáng thứ Hai (ngày 13/6/2022): TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng ‘rót lộc’ đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc, cả năm gặp hên

Người tuổi Thân sống thật thà, ít than vãn, may mắn đến thì họ nhận, cuộc đời không mấy suôn sẻ thì họ vẫn chấp nhận và vượt qua bằng chính khả năng của mình.

Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, siêng năng, chịu thương chịu khó và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để có thể gầy dựng cuộc sống viên mãn, sung túc.

Đúng 6h sáng thứ Hai (ngày 13/6/2022), tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuổi Thân có cơ hội gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thân gầy dựng sự nghiệp, từ đây thần tài cũng sẽ chiếu cố nồng hậu.

Số mệnh của họ được chỉ rõ, qua gian nan và thử thách mà họ đạt được điều mình mong muốn, giàu to trong giai đoạn trung niên.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 6h sáng thứ Hai (ngày 13/6/2022) là thời điểm đầy hy vọng đối với tuổi Thân khi họ có được nhiều điều mà mình không nghĩ đến. Dự kiến, những tháng cuối năm nếu không giàu có thì cũng có được cuộc sống đủ đầy, không thiếu bất cứ thứ gì.

Người tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là những người có khả năng thấu hiểu và đánh giá các sự vật, hiện tượng một cách xuất sắc. Có được điều này là do họ có óc quan sát tinh tế cũng như khả năng trực giác cực tốt, hầu như không có lúc nào phán đoán sai.

Đúng 6h sáng thứ Hai (ngày 13/6/2022), tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp may mắn nhất, dễ trở nên giàu có nhất, ngoài ra đường tình duyên cũng vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là năm mà tuổi Tỵ sẽ có những bước phát triển lớn trong sự nghiệp, qua đó vừa rèn luyện bản thân, tích góp kinh nghiệm xây dựng danh tiếng, vừa có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nâng cao thu nhập cũng như chất lượng sống và tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, chỉ cần trải qua tháng 4 âm tương đối ảm đạm, đón chờ tuổi Tỵ sẽ là 1 tháng 5 âm vô cùng rực rỡ mà trong đó, tuổi Tỵ sẽ gặp vận đỏ trong sự nghiệp, khả năng mua được những tài sản lớn nằm trong tầm tay.

Người tuổi Mão

Năm nay được cho là 1 năm của nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của người tuổi Mão, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và có liên quan đến chuyện đầu tư, tài lộc, đất đai cũng như các cơ hội về việc làm.

Với những người tuổi Mão, họ không phù hợp cho những sự liều lĩnh, vì thế hãy cứ đi chậm mà chắc thì sẽ là tốt nhất.

Đúng 6h sáng thứ Hai (ngày 13/6/2022) này, theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là đôi nét tóm tắt cho từng tuổi Mão trong năm nay mà các bạn có thể tham khảo.

Tuổi Ất Mão 1975: Năm Nhâm Dần là 1 năm của những nguồn năng lượng tốt và tích cực cho họ, với nhiều cơ hội mới đang chờ đón họ trong nghề nghiệp, hãy biết nắm bắt nhé.

Tuổi Đinh Mão 1987: Năm nay cũng là 1 năm có nhiều tin vui trong lĩnh vực nghề nghiệp với người tuổi Đinh Mão khi họ có những ý tưởng và khát vọng mới để thành công. Đặc biệt, chuyện tình cảm của họ cũng được cho là sẽ thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Kỷ Mão 1999: Vận đào hoa rất vượng, những người tuổi Kỷ Mão có thể sẽ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian tới, vì thế nếu đang mong muốn thay đổi tình trạng độc thân của mình thì bạn hãy mở cửa trái tim mình nhé.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm