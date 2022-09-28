Đúng 13h chiều 28/9, 3 con giáp được Thần Tài để ý nhất, may mắn tứ phía, lộc phủ kín nhà, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 10:25

Nếu thời gian trước đó còn nhiều khó khăn thì từ 13h chiều 28/9, 3 con giáp này số sướng như tiên, may mắn đến nên làm gì cũng vượng phát.

Tuổi Mùi

Tử vi từ 13h chiều 28/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế tốt, chỉ cần thay đổi cách đối nhân xử thế thì sẽ ổn hơn.

Tình duyên rất tốt, khi bạn kết thân với người khác phái, người ấy dễ có ấn tượng tốt về bạn, bạn cũng dễ gặp được đối tượng ưng ý.

Đúng 13h chiều 28/9, 3 con giáp được Thần Tài để ý nhất, may mắn tứ phía, lộc phủ kín nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải có chủ kiến và quan điểm của riêng mình trong sự nghiệp, đừng lúc nào cũng bị người khác dẫn dắt. Nếu luôn làm theo ý người khác, bạn sẽ không đạt được tiến bộ nào. Khi năm bắt được công việc thì lên như diều gặp khó, làm ăn kinh doanh cũng thăng hạng.

Tài lộc tăng cao, có nhiều việc cần phải làm, nhiều món đồ phải thay mới, kiếm được nhiều khoản lợi nên việc chi tiêu cũng dư hơn trước.

Tuổi Tỵ

Đúng 13h chiều 28/9, 3 con giáp được Thần Tài để ý nhất, may mắn tứ phía, lộc phủ kín nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, tài năng vượt trội so với mọi người xung quanh. Con giáp này cũng là người trọng danh lợi, đối nhân xử thế khéo léo và rất có chí tiến thủ.

Cung mệnh của người tuổi Tỵ từ 13h chiều 28/9 xuất hiện “Hỉ Hoành” và “Hoa Hoành nên mọi việc thuận buồm xuôi gió. Con giáp này làm việc gì cũng may mắn và dễ dàng có được thành công.Thời gian này cũng là thời điểm tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, do công việc phát triển lên tầm cao mới nên việc thu nhập tăng cao là điều chắc chắn xảy ra. Chỉ cần người tuổi Tỵ không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài. 

Tuổi Sửu

Đúng 13h chiều 28/9, 3 con giáp được Thần Tài để ý nhất, may mắn tứ phía, lộc phủ kín nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 13h chiều 28/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế lên cao, nắm bắt được thì sẽ đổi đời từ đây.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, gặp quý nhân, quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, nhờ đó bạn mới hiểu được mình phù hợp với công việc nào nhất.

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ về tài chính của bố mẹ, dựa vào số tiền này để giảm bớt áp lực kinh tế, có thể kiếm lại sau khi tìm được công việc phù hợp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ngất ngây vui mừng, tài lộc bùng nổ, 3 con giáp đỏ nhất hai ngày 27/9 - 28/9, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bạc tiền ầm ầm kéo tới

Ngất ngây vui mừng, tài lộc bùng nổ, 3 con giáp đỏ nhất hai ngày 27/9 - 28/9, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bạc tiền ầm ầm kéo tới

Hai ngày 27/9 - 28/9 có lẽ rất may mắn với 3 con giáp sau đây, chuyện làm ăn kinh doanh cứ phất lên phơi phới nên tiền vàng thu về không hề nhỏ.

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