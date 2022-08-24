Đúng 12h12p thứ 4, ngày 24/8/2022, nhận lộc trời ban chỉ có 3 con giáp này, mở đầu thời kỳ vàng son, làm ăn tấn tới, phát tài phát đạt, cuộc sống đổi đời viên mãn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 08:02

Đây sẽ là những con giáp cầu tài được tài, cầu tình được tình, hạnh phúc viên mãn như mơ trong thời gian này.

Tuổi Tỵ

Đây là thời điểm vận trình của người tuổi Tỵ lên cao. Họ sẽ có nhiều điểm sáng cả về cuộc sống, công việc và chuyện tình cảm. Bởi trong thời gian này, người tuổi Tỵ được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng ủng hộ. 

Đặc biệt, nếu là người dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại thì đây sẽ là thời điểm để bạn liên tiếp gặt hái thành công. Mỗi dự án, mỗi kế hoạch mà bạn đưa ra đều sẽ vô cùng thuận lợi. Thậm chí, bạn có thể gặp được những cơ hội mơ ước, có thể thay đổi cả tương lai của bản thân.

Nhìn chung, vì là thời gian may mắn nên người tuổi Tỵ chỉ cần giữ vững niềm tin và tích cực làm việc. Chỉ cần không ngại khó, không ngại vất vả thì thành công chắc chắn sẽ đến với bạn. Thậm chí, ngay từ đầu ngày 24/8/2022, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống, công việc của mình trở nên thuận lợi hơn.

Đúng 12h12p thứ 4, ngày 24/8/2022, nhận lộc trời ban chỉ có 3 con giáp này, mở đầu thời kỳ vàng son, làm ăn tấn tới, phát tài phát đạt, cuộc sống đổi đời viên mãn - Ảnh 1
Tỵ sẽ có nhiều điểm sáng cả về cuộc sống, công việc và chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường dũng cảm và gan dạ và nhận thức rõ được những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Ở tuổi trưởng thành, tuổi Thìn phải chống chọi với cuộc sống đầy khó khăn tất cả đều cố gắng vượt qua.

Cuối cùng họ sẽ nhận được trái ngọt sau những cố gắng vượt bậc của mình. Từ 12h12p ngày 24/8/2022, mỗi khi bắt tay vào việc gì, tuổi Thìn đều suy nghĩ rất kỹ và luôn tìm ra hướng giải quyết hoàn hảo nhất, thu lợi lớn về cho bản thân. Đó là lý do vì sao, tuổi này không bao giờ chịu khổ.

Với người tuổi Thìn, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì họ cũng có thể vượt qua vì được thượng đế chiếu cố. Những khó khăn trước đó chỉ như “gia vị” đầu đời giúp họ có thêm bản lĩnh làm chủ cuộc sống này.

Đúng 12h12p thứ 4, ngày 24/8/2022, nhận lộc trời ban chỉ có 3 con giáp này, mở đầu thời kỳ vàng son, làm ăn tấn tới, phát tài phát đạt, cuộc sống đổi đời viên mãn - Ảnh 2
Từ thời gian này, Thìn sẽ nhận được trái ngọt sau những cố gắng vượt bậc của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo ngay khi đồng hồ điểm 12h12p ngày 24/8/2022, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Từ thời gian này trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Đúng 12h12p thứ 4, ngày 24/8/2022, nhận lộc trời ban chỉ có 3 con giáp này, mở đầu thời kỳ vàng son, làm ăn tấn tới, phát tài phát đạt, cuộc sống đổi đời viên mãn - Ảnh 3
Ngay khi đồng hồ điểm 12h12p ngày 24/8/2022, Dần sẽ có vận khí tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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