Các bạn thuộc con giáp rồng luôn giữ được tinh thần lạc quan, có nhiều người cầu hôn, phải công nhận là họ rất may mắn, trời sinh tài lộc, may mắn cả đời, rất dễ thương.

Tử vi dự báo đúng 12h00 hôm nay (10/11), vận trình của con giáp rồng và những người khác sẽ vượng, phát tài, gặp may, tai qua nạn khỏi, tình duyên thì hanh thông, về già bạn sẽ có cả của, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cả phần tích cực lẫn phần của cải đều thuận buồm xuôi gió, có quý nhân dẫn đường. Sự nghiệp cuối cùng sẽ ổn định, nơi làm việc có khoảng trống rất lớn để thành công, tài lộc ngày càng vượng.

Tử vi hôm nay (10/11), cung tài lộc của người tuổi Dần cũng vừa có sao may mắn Thiên Giải chiếu rọi. Nhờ đó, mọi việc sẽ tốt hơn trước và vận hạn về tiền tài cũng không còn “khốn đốn”. Thời vận đến, đường tài lộc sẽ thuận lợi, đặc biệt là khi biết giữ lấy thời cơ thì hẳn sẽ tiêu tiền không cần lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, vài người tuổi Dần sẽ được Nguyệt Lão “nối dây tơ hồng” và tìm được nửa kia của cuộc đời. Song, tuổi Dần cần phải chú trọng sức khỏe, thả lỏng tinh thần và nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy cố gắng dung hòa mọi thứ và tiếp tục cố gắng thì tương lai ắt sẽ rực rỡ, huy hoàng.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo đúng 12h00 hôm nay (10/11), người tuổi Dậu vận trình lên hương, làm ăn thuận lợi. Tài vận khả quan, những người khởi nghiệp sẽ có tiền đồ xán lạn, tự mình tạo ra chân trời mới. Còn người làm công ăn lương phát huy tài năng riêng, nâng cao vị thế trong tập thể. Lương thưởng của con giáp tăng lên không ngừng. Bản mệnh thỏa sức chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đình của con giáp vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân lãng mạn, tinh thần tích cực được truyền cho nhau. Người đang yêu thì nhường nhịn lẫn nhau, xóa bỏ rất nhiều mâu thuẫn không cần thiết. Bạn được người kia chăm sóc hết mình bởi sự chu đáo, ân cần hết sức.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.