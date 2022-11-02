Đúng 12h trưa ngày 3/11, thiên thời địa lợi, đất trời hòa hợp: 3 con giáp ra cửa gặp Thần Tài, tới ngõ đón quý nhân, tiền từ trên trời rơi xuống

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 23:55

Chúc mừng 3 con giáp phát tài ngay đúng 12h trưa ngày 3/11, được quý nhân phù trợ nên tình duyên, tiền bạc khó ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ

Có thể đầu tuần, tuổi Ngọ gặp một vài trở ngại nhưng chỉ cần tập trung xử lý ắt mọi thứ sẽ êm xuôi. Vận trình tài lộc thiên về ổn định đúng 12h trưa ngày 3/11.

Tuổi Ngọ vẫn kiếm tiền đều dựa trên các mối làm ăn từ trước đến nay. Qua đó túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu.

Với những người độc thân có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Tình cảm đôi lứa đong đầy giúp bản mệnh cảm thấy may mắn vì đã gặp đúng người. 

Đúng 12h trưa ngày 3/11, thiên thời địa lợi, đất trời hòa hợp: 3 con giáp ra cửa gặp Thần Tài, tới ngõ đón quý nhân, tiền từ trên trời rơi xuống - Ảnh 1
Vận trình tài lộc thiên về ổn định đúng 12h trưa ngày 3/11. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Trong mắt người khác, người tuổi Tị là con giáp cực kì may mắn, bởi lẽ việc dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần giao cho con giáp này là chuyện đâu vào đó, họ đều có thể hoàn thành đúng như thời hạn, đúng như yêu cầu.

Hơn nữa, chỉ cần người tuổi Tị muốn điều gì, muốn đạt được mục tiêu gì thì đều được thỏa nguyện, hiếm khi nào kết quả không như mong đợi.

Song kì thực, những gì mà con giáp này đạt được hoàn toàn không phải dựa hết vào may mắn, mà bản thân họ cũng cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Họ không ngừng tự rèn luyện bản thân, khiến cho mình trở nên giỏi giang, thêm vào vận may có sẵn, thành công dường như chẳng bao giờ từ chối người tuổi Tị.

Đúng 12h trưa ngày 3/11, thiên thời địa lợi, đất trời hòa hợp: 3 con giáp ra cửa gặp Thần Tài, tới ngõ đón quý nhân, tiền từ trên trời rơi xuống - Ảnh 2
Chỉ cần người tuổi Tị muốn điều gì, muốn đạt được mục tiêu gì thì đều được thỏa nguyện, hiếm khi nào kết quả không như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 12h trưa ngày 3/11 được xem là thời gian vui liên quan tới chuyện tình cảm. Những bạn nữ tuổi Mão biết chăm chút, hết lòng tận tuỵ hy sinh vì chồng con sẽ là một liều thuốc đặc biệt tác động tới những người đàn ông có ý thức về gia đình.

Thiên Ấn giúp cho ý tưởng của tuổi Mão được bay cao, bay xa, thế nhưng có dấu hiệu của sự mơ mộng, vì thế hôm nay không nên ra quyết định liên quan tới tiền. Bạn đang có thái độ không đúng mực cho những gì liên quan tới tài chính.

Đúng 12h trưa ngày 3/11, thiên thời địa lợi, đất trời hòa hợp: 3 con giáp ra cửa gặp Thần Tài, tới ngõ đón quý nhân, tiền từ trên trời rơi xuống - Ảnh 3
Đúng 12h trưa ngày 3/11 được xem là thời gian vui liên quan tới chuyện tình cảm cho nữ tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Kể từ mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, đụng đâu cũng 'hái' ra tiền, 1 vốn 4 lời tha hồ gom bạc

Kể từ mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, đụng đâu cũng 'hái' ra tiền, 1 vốn 4 lời tha hồ gom bạc

Đây là 3 con giáp may mắn nhất từ mùng 10/10 âm lịch, dễ dàng chạm tay tới cơ hội, càng cố gắng càng được hưởng thành quả xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ năm tử vi ngày 3/11/2022 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy