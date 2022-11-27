Đúng 12h trưa nay 27/11: TOP 3 con giáp sự nghiệp tươi sáng, công danh thành toại, bản mệnh làm ăn tấn tới, mua may bán đắt, thu nhập khấm khá, đại gia điểm mặt gọi tên

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay Chủ Nhật 27/11/2022, Tuổi Sửu sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Thủy sinh Mộc, đường tình duyên của bản mệnh có những dấu hiệu khởi sắc, đào hoa nở rộ rực rỡ. Người độc thân nên mở lòng mình ra hơn, đón chờ những cơ hội mà vận mệnh sắp đặt. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính bản thân mình, bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi mình khám phá.

Tử vi ngày 27/11/2022 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Sửu trong ngày Thứ Bảy này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Thủy sinh Mộc, đường tình duyên của bản mệnh có những dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể thỏa sức làm những việc mình muốn khi kế hoạch bạn đưa ra nhận được sự đánh giá và đồng thuận cao của tập thể. Xung quanh bạn cũng có những người đồng nghiệp, người bạn nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn một tay khi cần nên đừng ngần ngại sử dụng sự hỗ trợ đắc lực này nhé.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đổ về với những chú Dê trong ngày CN này. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình.

Ngũ hành tương sinh giúp cho những chú Dê đón tin vui tình cảm trong ngày. Vợ chồng có tranh cãi cũng dễ làm lành, bản mệnh có phạm sai lầm cũng được nửa kia tha thứ. Nhìn chung, gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc luôn đong đầy.

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể thỏa sức làm những việc mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ Lục Hợp cục nên người tuổi Tuất tiến hành mọi việc thuận lợi, từ công việc đến vận trình tình cảm, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Dù có mâu thuẫn nào đó bất ngờ nảy sinh con giáp này cũng sẽ giải quyết một cách êm đẹp và mọi người ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Tuất lại đón nhận không ít tin vui về tài lộc. Bạn tìm ra phương hướng đầu tư có lợi nên tiền thu về vô cùng rủng rỉnh.

Trong phương diện tình cảm, con giáp này và đối phương biết chia sẻ, động viên nhau những lúc thăng trầm, trở thành chỗ dựa để nửa kia đứng lên. Nhờ vậy mối quan hệ của hai bạn vô cùng bền chặt và hạnh phúc, chẳng gì có thể tách chia hai bạn.

Nhờ Lục Hợp cục nên người tuổi Tuất tiến hành mọi việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo