Đúng 12h trưa mai 4/9: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, tiền tài vô như thác, lộc lá tá lả, cát khí vây quanh, bản mệnh một bước lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 07:25

Đúng 12h trưa mai 4/9, 3 con giáp này tiền tài vô như thác, lộc lá tá lả, của cải dư dôi, bản mệnh một bước lên hương, tình duyên thêm thắm sắc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học, kỹ thuật, dịch vụ, nghề tự do có nhiều bước tiến triển mới. Với năng lực cộng thêm sự nhanh nhạy, con giáp này hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai.

Xem tử vi ngày 4/9/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài mang tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Trong ngày ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, tuổi Sửu có đôi sau bao ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng có thể hóa giải, gỡ bỏ hiểu lầm giữa hai bên. Vượt qua được những ngày sóng gió này đều nhờ nỗ lực của cả hai người, bản mệnh hãy trân trọng và dành tình yêu thương cho đối phương nhiều hơn.

Đúng 12h trưa mai 4/9: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, tiền tài vô như thác, lộc lá tá lả, cát khí vây quanh, bản mệnh một bước lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 1
Sửu có đôi sau bao ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng có thể hóa giải, gỡ bỏ hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy cuối tuần ngày 4/9/2022 ngày mai, tương hội trợ mệnh, công việc của tuổi Thìn trở nên suôn sẻ hơn trước đó rất nhiều. Dù có vướng phải rắc rối nào thì con giáp này cũng dễ dàng vượt qua với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Tài tinh xuất hiện mang theo tin vui tài lộc đến cho con giáp này. Những khoản thu nhập đến từ công việc chính sẽ giúp tuổi Thìn vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này. Hãy tiêu dùng tiết kiệm và cố gắng tích lũy được nhiều nhất có thể, bản mệnh sẽ có việc phải dùng đến trong tương lai đó.

Thủy - Mộc tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và hàng xóm. Nếu trước đây hai người từng có căng thẳng thì đây là lúc để hòa giải.

Đúng 12h trưa mai 4/9: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, tiền tài vô như thác, lộc lá tá lả, cát khí vây quanh, bản mệnh một bước lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 2
Thủy - Mộc tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và hàng xóm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết CN ngày 4/9/2022, cát thần sẽ giúp tuổi Ngọ nhìn ra được cơ may phát tài hiếm có, đặc biệt thích hợp với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Con giáp này hãy tự tin nắm lấy cơ hội, đừng để nó trôi vụt qua một cách đáng tiếc.

Thực Thần lại giúp phương diện tài lộc của con giáp này đang trên đà khởi sắc. Tuổi Ngọ tìm được thời cơ phát huy sở trường, khả năng bản thân. Nhờ vậy tiền bạc dư dư tài lộc dồi dào, chẳng phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền trong thời gian này.

Trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia ưng ý. Đừng ngần ngại tham gia các buổi gặp gỡ trò chuyện, nơi con giáp này có thể thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, đối phương sẽ bị thu hút bởi nét quyến rũ đặc biệt của bản mệnh.

Đúng 12h trưa mai 4/9: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, tiền tài vô như thác, lộc lá tá lả, cát khí vây quanh, bản mệnh một bước lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 3
Thực Thần lại giúp phương diện tài lộc của con giáp này đang trên đà khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông

Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông

Cuối ngày mai, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc không phanh.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục