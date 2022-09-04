Đúng 12h trưa mai 4/9: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, tiền tài vô như thác, lộc lá tá lả, cát khí vây quanh, bản mệnh một bước lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc

Tuổi Sửu làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học, kỹ thuật, dịch vụ, nghề tự do có nhiều bước tiến triển mới. Với năng lực cộng thêm sự nhanh nhạy, con giáp này hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai.

Trong ngày ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, tuổi Sửu có đôi sau bao ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng có thể hóa giải, gỡ bỏ hiểu lầm giữa hai bên. Vượt qua được những ngày sóng gió này đều nhờ nỗ lực của cả hai người, bản mệnh hãy trân trọng và dành tình yêu thương cho đối phương nhiều hơn.

Xem tử vi ngày 4/9/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài mang tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Sửu có đôi sau bao ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng có thể hóa giải, gỡ bỏ hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy cuối tuần ngày 4/9/2022 ngày mai, tương hội trợ mệnh, công việc của tuổi Thìn trở nên suôn sẻ hơn trước đó rất nhiều. Dù có vướng phải rắc rối nào thì con giáp này cũng dễ dàng vượt qua với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Tài tinh xuất hiện mang theo tin vui tài lộc đến cho con giáp này. Những khoản thu nhập đến từ công việc chính sẽ giúp tuổi Thìn vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này. Hãy tiêu dùng tiết kiệm và cố gắng tích lũy được nhiều nhất có thể, bản mệnh sẽ có việc phải dùng đến trong tương lai đó.

Thủy - Mộc tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và hàng xóm. Nếu trước đây hai người từng có căng thẳng thì đây là lúc để hòa giải.

Thủy - Mộc tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và hàng xóm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết CN ngày 4/9/2022, cát thần sẽ giúp tuổi Ngọ nhìn ra được cơ may phát tài hiếm có, đặc biệt thích hợp với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Con giáp này hãy tự tin nắm lấy cơ hội, đừng để nó trôi vụt qua một cách đáng tiếc.

Thực Thần lại giúp phương diện tài lộc của con giáp này đang trên đà khởi sắc. Tuổi Ngọ tìm được thời cơ phát huy sở trường, khả năng bản thân. Nhờ vậy tiền bạc dư dư tài lộc dồi dào, chẳng phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền trong thời gian này.

Trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia ưng ý. Đừng ngần ngại tham gia các buổi gặp gỡ trò chuyện, nơi con giáp này có thể thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, đối phương sẽ bị thu hút bởi nét quyến rũ đặc biệt của bản mệnh.

Thực Thần lại giúp phương diện tài lộc của con giáp này đang trên đà khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo