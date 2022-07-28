Đúng 12h trưa mai 29/7: 3 con giáp này được QUÝ NHÂN nâng đỡ, công danh thành toại, thăng quan tiến chức, tài chính chuyển biến tích cực, tài khoản nhảy số, phúc khí vô lượng

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Trong ngày Thủy sinh Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà cũng rất hài hòa và yên ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc, rồi đôi bên sẽ cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Trong ngày Thủy sinh Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà cũng rất hài hòa và yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, có Chính Quan nâng mệnh, công việc của người tuổi Mão đang tiến triển tốt. Bản mệnh dù gặp không gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng hết mức để xoay chuyển tình thế, có trách nhiệm với công việc mình được giao. Bạn đang đi đúng đường đúng hướng, nhờ thế mà con đường sự nghiệp càng ngày càng thăng hoa, được cấp trên ưu ái.

May mắn hơn, tuổi Mão còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bản mệnh suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho con giáp này hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt.

Mộc sinh Hỏa còn giúp mang đến cho bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Nếu ai đang yêu sẽ có ngày trọn vẹn cùng người thương, thậm chí hôm nay cũng là ngày thuận lợi để bàn tính chuyện ra mắt gia đình hai bên. Người độc thân chẳng còn sốt ruột trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương mà để mọi chuyện tùy duyên.

Mộc sinh Hỏa còn giúp mang đến cho bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 29/7/2022 ngày mai, tam hợp đem tới những ảnh hưởng tốt, giúp tuổi Ngọ luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Con giáp này sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có thách thức thế nào đi chăng nữa.

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn. Đây chính là thời cơ để bạn được thăng chức, tăng lương.

Cục diện Mộc sinh Hỏa ngày mai cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình một cách tình cờ. Hãy chủ động và mở rộng lòng mình hơn để có thể sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn.

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo