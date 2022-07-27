Cuối ngày mai 28/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tiểu nhân quấy phá, vận trình trắc trở, tình duyên trên bờ rạn nứt

Xem tử vi ngày 28/7/2022 của 12 con giáp, do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Đừng lơ là trong công việc, hãy luôn cẩn thận trong từng đường đi nước bước, không hành xử theo cảm tính.

Người tuổi Thìn có thể nhận một tin không vui nào đó trong ngày xuất hiện Thương Quan này. Bạn nên rút kinh nghiệm rằng, đừng trông đợi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ ai đó đặc biệt, nếu không bạn sẽ lại thất vọng mà thôi. Đây là ngày mà bạn nên có sự chủ động, tích cực của riêng mình, nếu muốn giải quyết công việc cá nhân được hiệu quả.

Đặc biệt, chớ nên để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối khó giải quyết hơn. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua.

Người tuổi Thìn có thể nhận một tin không vui nào đó trong ngày xuất hiện Thương Quan này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Tị dễ gặp phải rắc rối trong công việc vào ngày mai. Bản mệnh có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không nên quá nóng giận và cư xử mất bình tĩnh.

Hãy chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình bằng thái độ thẳng thắn và sự chăm chỉ trong công việc. Những điều bạn đã và đang làm sẽ được thực tế chứng minh, và ai đã nghi ngờ bạn sẽ phải hối hận.

Thổ khí vượng gây tâm bệnh là nguyên nhân khiến con giáp này khó làm được việc gì cần tập trung. Dương như guồng quay quen thuộc chính là thủ phạm khiến con giáp này rơi vào cảm giác uể oải, buồn chán, nhất là khi những công việc của con giáp này ngày qua ngày hoàn toàn giống nhau.

Thổ khí vượng gây tâm bệnh là nguyên nhân khiến con giáp này khó làm được việc gì cần tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình như ngày mai, người tuổi Mùi chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là, không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lắng nghe lời khuyên của người khác sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều rắc rối.

Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thiện chí với mình. Dù có vị trí cao thì khi góp ý với người khác, bạn cũng nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, dễ tiếp thu.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe không chỉ được cải thiện với lối sống khoa học con giáp này mới học hỏi được mà tình cảm gia đình của bản mệnh cũng ngày càng khăng khít. Tuổi Mùi từng nghĩ tới điều xấu nhưng may mắn là mọi sự diễn ra ngược lại, tình thân được gắn kết nhiều hơn vào lúc này.

Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo