Đúng 12h trưa mai 2/9: Lễ Quốc Khánh nhiều quà bất ngờ, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận, của cải dư dôi, vận trình may mắn, bản mệnh sung túc vô biên

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý dễ dàng. Người tuổi này có thể hoàn thành công việc đúng thời gian quy định nhờ vào sự thông minh và linh hoạt vốn có của mình.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình cảm của bạn đang đi đúng hướng, do đó bạn cứ kiên nhẫn nhé. Các cặp đôi thì rất phù hợp để chia sẻ, trút bầu tâm sự với nhau để gia tăng sự gắn kết.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Cơ hội mở rộng quy mô làm ăn có dấu hiệu khả quan, giúp con giáp có khả năng gia tăng nguồn thu nhập của mình trong thời gian sắp tới.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình cảm của bạn đang đi đúng hướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần “thuận buồm xuôi gió”. Nhờ Quý Nhân xuất hiện cùng với bản lĩnh kiên cường và khôn khéo mà không có gì cản trở con đường “thăng quan tiến chức” của bản mệnh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả. Tác động của Thương Quan giúp con giáp này tìm thấy được những cơ hội kiếm tiền tiềm năng, từ đó cải thiện nguồn thu nhập một cách rõ rệt. Hỏa - Mộc tương sinh cho thấy bản mệnh đang có nhiều lợi thế, thậm chí số tiền bạn tiết kiệm có thể cứu bạn lúc này. Một ai đó dường như đang lúng túng giữa những lựa chọn khác nhau, thế nên điều họ cần lúc này là một lời khuyên, sự hỗ trợ. Nếu có thể, hãy cho họ điều mà họ cần nhé.

Tam Hợp mang tới nhân duyên tốt đẹp cho con giáp tuổi Dần, cho bạn nhiều hi vọng hơn về tương lai. Nhiều dự báo cho thấy người độc thân đang có cơ hội lớn, hãy mở lòng mình ra bạn nhé.

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão trong 2/9 diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Người tuổi này có nhiều cơ hội khẳng định được năng lực cũng như bản lĩnh của mình trong ngày thứ Sáu. Từ đó, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời còn nhận được sự công nhận của cấp trên.

Thứ 6 này, những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần. Có thể bạn đã cố gắng suốt thời gian qua và đây chính là lúc công sức của bạn được báo đáp. Hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình để tạo động lực cố gắng hơn về sau.

Tình cảm: Vận trình tình cảm rực rỡ. Người độc thân có thể tìm thấy được một nửa yêu thương cho mình nhờ có Quý Nhân phù trợ. Đôi lứa yêu nhau dự tính về chung một nhà trong thời gian sắp tới vì có đào hoa vượng.

Thứ 6 này, những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo