Đúng 12h trưa hôm nay (24/9 âm lịch): May mắn kề bên, 3 con giáp ngồi một chỗ cũng hốt bạc, tài lộc dồi dào, phú quý bao vây

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 07:45

Trong lá số tử vi, đúng 12h trưa 24/9 âm lịch, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác. Hãy cùng xem họ là ai nhé!

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong lá số tử vi của con giáp tuổi Sửu, sang đúng 12h ngày 24/9 âm lịch sẽ có cơ hội gặp may phát tài. Người tuổi Sửu sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng. Đối với những người làm kinh doanh, thì đây là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

Đúng 12h trưa hôm nay (24/9 âm lịch): May mắn kề bên, 3 con giáp ngồi một chỗ cũng hốt bạc, tài lộc dồi dào, phú quý bao vây - Ảnh 1
Trong lá số tử vi của con giáp tuổi Sửu, sang đúng 12h ngày 24/9 âm lịch sẽ có cơ hội gặp may phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi chính là những con giáp vô cùng hiền lành, siêng năng, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đúng 12h trưa 24/9 âm lịch, những người tuổi Mùi được trời ban nhiều phước lành nhất, trong cuộc sống họ được tận hưởng nhiều thứ hơn là mình mong muốn.

Tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Từ thời gian này, tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng cuộc sống vô cùng viên mãn.

Đúng 12h trưa hôm nay (24/9 âm lịch): May mắn kề bên, 3 con giáp ngồi một chỗ cũng hốt bạc, tài lộc dồi dào, phú quý bao vây - Ảnh 2
Đúng 12h trưa 24/9 âm lịch, những người tuổi Mùi được trời ban nhiều phước lành nhất, trong cuộc sống họ được tận hưởng nhiều thứ hơn là mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thời gian gần đây phải suy nghĩ về nhiều chuyện nên tâm tư cũng không tốt. Con giáp này cần có người động viên và cần có động lực để thúc đẩy bản thân. Sang đúng 12h ngày 24/9 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc.

Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải, do đó, người tuổi Tuất cần phân biệt rõ đâu là quý nhân và đâu là tiểu nhân.

Đúng 12h trưa hôm nay (24/9 âm lịch): May mắn kề bên, 3 con giáp ngồi một chỗ cũng hốt bạc, tài lộc dồi dào, phú quý bao vây - Ảnh 3
Sang đúng 12h ngày 24/9 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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