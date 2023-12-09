Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023), 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 09:23

Những con giáp may mắn vào 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023) sẽ có cơ hội phát tài, vận may cực vượng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn được ngũ hành Thủy tương trợ cộng thêm phúc đức tích lũy nhiều nên tài phú vô cùng thuận lợi. Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023), vận thế của con giáp tuổi Tý sẽ có sự chuyển đổi lớn do được quý nhân phù trợ, mang lại những thông tin đầu tư có lợi về công việc.

Từ đó, con giáp này sẽ có cơ hội thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư, làm đâu trúng đó. Lời khuyên là người tuổi Tý nên trân trọng những mối quan hệ với bạn bè bởi họ chính là quý nhân phù trợ.

Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023), 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn trời sinh rất thông minh, bẩm sinh người cầm tinh con Rồng đã có số mệnh phú quý nên luôn gặp may mắn về tài vận. Tử vi dự đoán, đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023) vận thế người tuổi Thìn có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này.

Bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống người tuổi Thìn đều có quý nhân phù trợ, mọi việc trước có khó khăn vất vả nhưng nhờ có sự cố gắng không ngừng nghỉ, gặp đúng thiên thời - địa lợi - nhân hòa nên sự nghiệp không ngừng thăng tiến, tài vận không ngừng gia tăng nhanh chóng bất ngờ.

Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023), 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023), vận son đỏ của người tuổi Ngọ cực kì tốt đẹp luôn nhé. Không chỉ có duyên phận trong chuyện tình cảm mà sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Ngọ cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

Đây cũng là thời điểm may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Ngọ. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng rất nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công. Thời gian này người cầm tinh con ngựa làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền tài vô kể.

Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 10/12/2023), 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

Đúng thứ Sáu ngày 24/11/2023, 3 con giáp may mắn vận trình khai sáng, sự nghiệp lên hương. Bản mệnh được Thần Tài phù trợ nên mau chống phất lên, có được cuộc sống sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi ngày 10/12/2023

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 21 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 39 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ