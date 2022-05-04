Đúng 12h ngày mai 5/5: Top con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, tiền mất tật mang, tài sản không cánh mà bay

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 15:27

Ngày mai. những con giáp này cẩn thận vận xui vây quanh, tiền tài không cánh mà bay, đường tình duyên lận đận, trục trặc.

Tuổi Mão

Ngày mai Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc đến nơi công cộng, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Đồng thời, bạn cũng chớ vội vàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo mua hàng, đầu tư của người khác.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 5 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Vận trình tình cảm tồn tại mâu thuẫn. Đây là thời điểm mà người tuổi Mão và nửa kia cần xem xét lại những hiểu lầm tồn đọng bấy lâu. Bởi lẽ, việc né tránh chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử trong mối quan hệ này.

Đúng 12h ngày mai 5/5: Top con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, tiền mất tật mang, tài sản không cánh mà bay - Ảnh 1
Ngày mai Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mai cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn, đôi khi là mất lòng của mọi người. Còn nếu như lúc nào cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì bạn sẽ chẳng thể biết được mình thiếu sót ở đâu.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày thứ 5, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Trừ là ngày rất tốt để tiến hành những công việc trọng đại. Nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngày, như vậy thì quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều may mắn

Đúng 12h ngày mai 5/5: Top con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, tiền mất tật mang, tài sản không cánh mà bay - Ảnh 2
Ngày mai cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra tương đối vất vả. Tác động của hung vận tạo ra vô số chuyện thị phi do kẻ tiểu nhân gây ra. Nếu bản mệnh không cố gắng giữ bình tĩnh và sự sáng suốt thì sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện âm mưu thành công.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không có điểm nhấn. Tình cảm của tuổi Sửu và nửa kia may mắn lắm mới giữ được những cảm xúc bình yên, ngọt ngào. Con giáp này nên tranh thủ mọi cơ hội để hâm nóng tình cảm với người bạn đời của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Túi tiền của con giáp này luôn bị nhòm ngó, do đó cần thận trọng trước các quyết định liên quan tới tài chính.

Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên tự trách bản thân và cố gắng làm việc quá sức.

Đúng 12h ngày mai 5/5: Top con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, tiền mất tật mang, tài sản không cánh mà bay - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra tương đối vất vả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/5: Thiên thời địa lợi, quý nhân bám gót, những con giáp này cát lộc đuề huề, ngồi trên núi vàng, tiêu xài không hết

Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/5: Thiên thời địa lợi, quý nhân bám gót, những con giáp này cát lộc đuề huề, ngồi trên núi vàng, tiêu xài không hết

Cuối ngày hôm nay, những con giáp này chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, cát lộc đầy nhà, tiền vô như nước, tiêu xài không hết.

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