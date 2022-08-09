Đúng 12h ngày 9/8/2022, 3 con giáp tiền về như nước lũ, làm 1 lãi 10, tài lộc bất ngờ rơi trúng đầu, của cải chật nhà, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 06:51

Thời gian này, có 3 con giáp tài lộc đổ về như lũ đầu nguồn, may mắn ngập tràn, không làm gì cũng tiền đầy túi, số đỏ bậc nhất.

Tuổi Sửu

Vận tài lộc của người tuổi Sửu sẽ rực sáng vào 12h hôm nay (9/8). Dù hiện tại có nợ nần ngập đầu, làm ăn khốn khó nhưng nhờ được thần tài nâng đỡ Sửu sẽ tai qua nạn khỏi, rước lộc vào nhà. Con giáp này làm gì cũng thành công, đạp trúng hũ vàng, có cơ may trúng được quả lớn khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi nói rằng người tuổi Sửu trong thời điểm này có Tài tinh che chở nên đường tài lộc có nhiều điểm sáng. Con giáp này không chỉ nhận tiền từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm nhiều việc tay trái, giúp tiền đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung túc.

Theo tử vi, cuộc sống của người tuổi Sửu sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể, con giáp này sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố. Bất kể có kế hoạch hay bắt tay đầu tư làm việc gì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ, đạt được mục tiêu như mong muốn. Sự nghiệp không những vững chắc mà tài vận ngày càng dồi dào. Ước mơ xây dựng một cuộc sống ấm no, sung túc chỉ nằm trong tầm tay.

Đúng 12h ngày 9/8/2022, 3 con giáp tiền về như nước lũ, làm 1 lãi 10, tài lộc bất ngờ rơi trúng đầu, của cải chật nhà, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia - Ảnh 1
 Con giáp tuổi Sửu sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố, bất kể có kế hoạch hay bắt tay đầu tư làm việc gì cũng đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, đúng 12h ngày 9/8, con giáp tuổi Tỵ đã có thể gom về bạc tỷ vào nhà. Vận may đeo bám không buông giúp không chỉ thời gian này mà cả tháng 8, con giáp này sẽ tha hồ hưởng thụ, tiêu xài thả ga.

Thời điểm này, người tuổi Tỵ không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Tuổi Tỵ có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quý nhân không chỉ giúp tuổi Tỵ tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

Vận thế tam hợp cộng thêm được Thần Tài chiếu cố nên người tuổi Tỵ gặp vô số may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Cơ hội thăng tiến, đổi đời sau một đêm là hoàn toàn có thực với con giáp này. Càng về cuối ngày tài vận của Tỵ càng bùng nổ, tiền cứ ập vào nhà lũ lượt khiến họ không muốn cũng phải giàu, tiền chất chật nhà.

Đúng 12h ngày 9/8/2022, 3 con giáp tiền về như nước lũ, làm 1 lãi 10, tài lộc bất ngờ rơi trúng đầu, của cải chật nhà, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia - Ảnh 2
Vận thế tam hợp cộng thêm được Thần Tài chiếu cố nên người tuổi Tỵ gặp vô số may mắn, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng vào 12h trưa thứ 3 ngày 9/8. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm. Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà.

Nhờ cát tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được lộc tiền bạc nhiều hơn mong đợi. Nếu có thể nắm bắt các cơ hội tốt xuất hiện trong cuộc sống, tuổi Dậu chắc chắn có thể nhân đôi, nhân ba số tiền hiện có trong tài khoản.

Người tuổi Dậu khôn khéo, tinh anh lại tài giỏi nên rất thích hợp với kinh doanh. Con giáp này ham học hỏi, sáng tạo nên ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Theo tử vi tướng số, chỉ cần bước chân vào giai đoạn này, Dậu sẽ nằm trên đống vàng, hốt được lộc trời.

Đúng 12h ngày 9/8/2022, 3 con giáp tiền về như nước lũ, làm 1 lãi 10, tài lộc bất ngờ rơi trúng đầu, của cải chật nhà, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia - Ảnh 3
Theo tử vi tướng số, chỉ cần bước chân vào giai đoạn này, Dậu sẽ nằm trên đống vàng, hốt được lộc trời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

3 con giáp dưới đây tài lộc dồi dào, tin vui bất ngờ gõ cửa, làm đâu thắng đó, kiếm tiền siêu đỉnh, đổi đời nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi thứ 3 tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng