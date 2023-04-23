Đúng 12h ngày 4/3 âm lịch, 3 con giáp này TIỀN VÀNG ngập lối, TÀI LỘC bung cửa, vận thế bùng nổ, ngồi không cũng hưởng đủ phú quý, vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 23/04/2023 03:35

Theo tử vi học, tuổi Mùi, tuổi Dần, tuổi Dậu là những con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, may mắn đủ đường khi sang 12h ngày 4/3 âm lịch.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là 1 trong những con giáp may mắn vào đúng 12h ngày 4/3 âm lịch bởi mọi mặt trong cuộc sống của bạn đều có sự phát triển đáng kể. Công việc của người tuổi Dần có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên.

Chuyện đầu tư kinh doanh cũng mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này mệnh chủ dễ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản.

Đúng 12h ngày 4/3 âm lịch, 3 con giáp này TIỀN VÀNG ngập lối, TÀI LỘC bung cửa, vận thế bùng nổ, ngồi không cũng hưởng đủ phú quý, vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 12h ngày 4/3 âm lịch, người tuổi Mùi luôn duy trì được tinh thần hăng say, tỉnh táo, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Trong công việc, hàng loạt ý tưởng độc đáo xuất hiện trong đầu và bạn nhanh chóng chuyển chúng thành những kế hoạch cụ thể.

Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến, nguồn lợi nhuận đem về khiến bạn vơi bớt rất nhiều nỗi lo trước đó. Việc kinh doanh, buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng, khách hàng tin tưởng, đơn hàng tới tấp. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn xứng đáng với năng lực.

Đúng 12h ngày 4/3 âm lịch, 3 con giáp này TIỀN VÀNG ngập lối, TÀI LỘC bung cửa, vận thế bùng nổ, ngồi không cũng hưởng đủ phú quý, vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đúng 12h ngày 4/3 âm lịch là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu làm việc lớn. Cát thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi. Hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua. Nếu cần, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước.

Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình hơn. Sẵn tính tháo vát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ. Việc đầu tư trong tháng dễ sinh lời cao, bạn có thể thử sức để tăng thêm thu nhập và trở thành con giáp phát tài. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương.

Đúng 12h ngày 4/3 âm lịch, 3 con giáp này TIỀN VÀNG ngập lối, TÀI LỘC bung cửa, vận thế bùng nổ, ngồi không cũng hưởng đủ phú quý, vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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