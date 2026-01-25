Đúng 12 ngày liên tiếp tới (26/1-6/2/2026), 3 con giáp PHÚC KHÍ NGẬP TRỜI, tiền bạc tìm đến tận cửa, TÚI TIỀN RỦNG RỈNH không sao đếm hết

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho biết, đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Bản mệnh đã biết cách để thể hiện năng lực của mình, tuy đôi lúc còn xao nhãng nhưng vẫn gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo.

Vận trình tình duyên của tuổi Ngọ cũng chẳng mấy êm đẹp. Con giáp này nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào trong tình cảm. Bản mệnh đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn một ai đó khiến chính mình cũng như đối phương cùng chịu tổn thương.

Phương diện tài lộc lại có xu hướng sụt giảm đáng kể, con giáp này cần phải xem lại cách chi tiêu của mình. Đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh cháy túi. Bản mệnh nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi dù cho có nhiều sự mệt mỏi, bạn vẫn đang làm việc chăm chỉ.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công danh là người được đánh giá cao về độ chăm chỉ, chịu khó.

Tình cảm: Muốn được đối phương thấu hiểu, nhưng bạn ít chia sẻ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi đang túm thiếu, chi tiết phung phí làm cho cuối ngày còn rất ít.

Sức khoẻ: Khá mệt mỏi khi công việc luôn có vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vốn nổi tiếng chăm chỉ và kiên trì, tuổi Sửu từ nay được đền đáp xứng đáng. Vận tài chính bước vào chu kỳ ổn định và tăng trưởng đều, tiền bạc không chỉ đến từ một nguồn mà còn có thêm các khoản thu phụ, thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận đầu tư.

Công danh sự nghiệp của tuổi Sửu cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những nỗ lực âm thầm trước đây bắt đầu phát huy hiệu quả, giúp bản mệnh khẳng định vị thế, uy tín cá nhân được nâng cao. Đây là giai đoạn thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng công việc hoặc triển khai dự án mới, hứa hẹn mang lại nguồn thu lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!