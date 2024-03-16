Đúng 12 ngày liên tiếp tới (17/3-29/3/2024), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, làm chơi hưởng thật, may mắn lội ngược dòng, sa chân vào hố vàng

Hung tinh tác động nên Tuổi Dần rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra thay vì im lặng, Tuổi Dần cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách hiền lành, không thích va chạm hay đôi co với người khác. Con này luôn cố gắng giữ ý kiến trung lập trong các tình huống khó. Bản mệnh là người chăm chỉ trong công việc và cũng khá nhạy bén trong các tình huống. Trong cuộc sống, con giáp này là người nề nếp, có nguyên tắc.

Tử vi dự báo rằng 12 ngày liên tiếp tới, người tuổi Dậu bứt phá ngoạn mục, đạt được nhiều thành công rực rỡ. Bản mệnh kinh doanh thuận lợi, thu về tiền của dồi dào. Người làm công ăn lương cũng có vận trình thăng tiến, tiền bạc đổ về không ngừng.

Bản mệnh phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Con giáp này có thể thỏa sức tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm được vị trí phù hợp nhất với mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.