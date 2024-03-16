Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/3), 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, phú quý bủa vây, hậu vận giàu có, bận rộn đếm tiền

Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/3) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tâm tư bị lung lay.

Tình cảm: Tâm tư người tuổi Tuất đang thay đổi sau thời gian cô đơn đã có người làm động lòng bạn.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc biết tự làm chủ phần việc của bản thân, không có quá nhiều sự lo lắng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, không muốn quá hoang phí trong việc chi tiêu mua sắm.

Sức khoẻ: Luôn giữ cơ thể ấm, khi dạo này thời tiết thường thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/3), người tuổi Mùi rất thẳng thắn và trực tính trong giao tiếp. Họ không thích che đậy cảm xúc và thường diễn đạt ý kiến của mình một cách mạch lạc và trung thực.

Con giáp này sống độc lập và tự chủ trong quyết định và hành động của mình. Họ không thích bị kiểm soát và muốn duy trì sự tự do cá nhân.

Cuối tháng 3, con giáp tuổi Mùi sẽ nhận được tin vui bất ngờ. Mọi rắc rối họ gặp phải trong quá khứ sẽ lặng lẽ biến mất, thay vào đó là những điều may mắn, phúc lộc gõ cửa.

Mối quan hệ gia đình của họ sẽ trở nên hòa thuận hơn, đời sống tình cảm cũng sẽ mở ra một khởi đầu mới.

Về mặt tài lộc, người tuổi Mùi đầu tư sẽ mang lại những lợi nhuận bất ngờ. Điều này khiến họ cảm thấy cực kỳ phấn khích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/3) hứa hẹn sẽ mang tới những tin tốt lành cho tuổi Hợi. Bản mệnh nên thả mình theo dòng chảy, kể cả nếu chưa có ngay tất cả câu trả lời vào lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa nếu bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Khía cạnh tiền bạc khá nhạy cảm nhưng không thể trốn tránh, bản mệnh và người ấy cần ngồi lại để có kế hoạch phù hợp với tình hình hiện tại của cả hai. Nếu không thể thống nhất thì vấn đề cứ âm ỉ và theo thời gian sẽ gây tổn hại tới mối quan hệ vợ chồng dù bản mệnh muốn hay không.

Bản mệnh nên kiềm chế những tham vọng của mình và luôn phải thận trọng với những cơ hội có vẻ tốt đẹp mà người khác đang vẽ ra cho bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Thân, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.