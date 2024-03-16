9 ngày liên tiếp (17/3-26/3), 3 con giáp đời sang trang mới, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài viên mãn, làm một hưởng mười

Tử vi 9 ngày liên tiếp tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xót xa khi tình yêu không như ý nguyện.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc biết cách cân bằng, luôn đưa ra nhiều sự chỉn chu khi có dự án quan trọng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cách tiết kiệm mới cho bạn thêm được nhiều số dư trong tài khoản.

Sức khoẻ: Dù cơ thể có khó chịu, bạn rất ngoan cố không chịu dùng thuốc hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Tỵ có trực giác sâu sắc và khả năng nhận biết cảm xúc của người khác. Tính nhạy cảm giúp họ hiểu rõ hơn về bản chất của mọi tình huống và mối quan hệ xã hội.

Con giáp tuổi Tỵ có trí óc sắc bén và tinh tế. Họ có khả năng nhìn thấu sự thật đằng sau những gì được hiển thị bề ngoài và thường đưa ra những quyết định sáng suốt.

Tháng 3 sẽ là cơ hội để những con giáp tuổi Tỵ thực hiện được ước mơ của mình. Sự chăm chỉ của họ trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Những đột phá trong sự nghiệp sẽ giúp họ tự tin gấp đôi.

Về mối quan hệ giữa các cá nhân, người tuổi Tỵ cũng sẽ gặp được những người cố vấn và bạn bè, những người sẽ giúp họ phát triển trong sự nghiệp.

Về mặt may mắn tài chính, những quyết định đầu tư hợp lý sẽ mang lại cho họ lợi nhuận ổn định. Con giáp tuổi Tỵ nên duy trì sự tập trung cao độ trong thời điểm này. Việc tiếp tục tập trung vào công việc sẽ giúp họ sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 9 ngày liên tiếp, tuổi Mão nên giảng hòa, kết thân với người mà bản mệnh muốn. Khi có mối quan hệ tốt đẹp, cuộc sống của bản mệnh cũng sẽ thoải mái, vui vẻ, đó là năng lượng tinh thần tuyệt vời cho bản mệnh.

Hôm nay mang tới vận may nhưng đòi hỏi con giáp tuổi Mão phải đủ quyết tâm. Để tăng trưởng, bản mệnh bắt buộc phải chấp nhận một số nguy cơ và lý tưởng nhất là làm điều này khi vận may của bản mệnh đang tốt. Đây chính là thời điểm như vậy, vì thế bản mệnh đừng nên bỏ lỡ cơ hội.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.