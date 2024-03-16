Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/03/2024 21:43

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang bất chấp, có nhiều điều đáng mong chờ trong tháng 3/2024.

Tuổi Mùi 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi là người kĩ tính. 

Công việc: Người tuổi Mùi trong công danh là người kĩ tính, làm việc luôn bận tâm những ý muốn bên ngoài. 

Tình cảm: Bạn không thích có quá nhiều người biết về mối quan hệ của cả hai. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi giao thiệp tốt, có nhiều mối làm ăn sinh lời cao. 

Sức khoẻ: Biết tự mình chăm sóc bản thân những lúc ốm đau. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo nhiều người, tuổi Thìn là con giáp “bản lĩnh hơn người" vì họ dám làm dám chịu, thích khám phá những điều mới mẻ và dũng cảm tiến lên phía trước.  Đây không phải là người an phận nên luôn tìm cách làm mới mình và tham gia các môi trường làm việc năng động. Ngoài ra, họ cũng là người thật thà, chân thành và biết trước biết sau nên hiếm khi làm mất lòng hay khiến người khác phải buồn phiền.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), người tuổi Thìn sẽ may mắn có tài lộc vụt sáng, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác. Ngoài công việc thường làm, con giáp này có thể tìm thêm một vài “việc phụ" và đều gặt hái thành công. Nhờ vậy mà tuổi Thìn có thêm nguồn thu nhập lớn và mở rộng thêm vòng tròn bạn bè của mình.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), tuổi Ngọ nên hiện thực hóa những ý tưởng đang ấp ủ. Bản mệnh có thể lên kế hoạch tổ chức những sự kiện lớn như: đám cưới, khai trương, ra mắt sản phẩm hay những điều quan trọng tương tự.

Vận trình tài chính của bản mệnh đang được cải thiện, việc có kế hoạch hơn trong chi tiêu đã giúp bản mệnh gia tăng số tiền tiết kiệm. Hơn nữa, việc làm ăn của một số người thời gian này cũng đã thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Vận may quyền lực giúp tạo cơ hội đưa việc kinh doanh của bản mệnh lên tầm cao mới. Bản mệnh đã biết rõ hướng mình cần đi và đây là thời điểm để hành động.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 7, 8 và 9/2 âm lịch, 3 con giáp nhiều tiền nhiều lộc, hầu bao căng cứng, cát tường như ý, vàng bạc rủng rỉnh túi

Đúng 3 ngày 7, 8 và 9/2 âm lịch, 3 con giáp nhiều tiền nhiều lộc, hầu bao căng cứng, cát tường như ý, vàng bạc rủng rỉnh túi

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán chạm đỉnh tiền tài, yên tâm hưởng vinh hoa phú quý.

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